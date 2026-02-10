Goal.com
Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro League
أحمد فرهود

أخبار الأهلي اليوم | إيفان توني يكشف سر عدم رحيله.. رسالة والد صالح أبو الشامات للجمهور وحسم مصير نجم الفريق ضد الشباب

تعرف على أبرز أخبار النادي الأهلي اليوم الثلاثاء 10 فبراير 2026..

ترصد النسخة العربية من موقع "جول"، أبرز أخبار النادي الأهلي السعودي، اليوم الثلاثاء الموافق العاشر من فبراير 2026؛ وما يدور حول الفريق.

أخبار الأهلي اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالراقي.

  • Matthias Jaissle Ahli Ivan Tony Mahrez GFX GOAL ONLYGOAL AR

    ملف مباراة الأهلي والوحدة الإماراتي "الآسيوية"

    الوحدة لم يأبه لقوة جدة: تصرف ماتياس يايسله مع نجم الأهلي يثير الجدل وشمس رياض محرز الآسيوية "تخفت"

    رفضت كرة القدم أن تبتسم لأي من الطرفين؛ في واحدة من أكثر المباريات ترقبًا بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    هذه المباراة الأكثر ترقبًا بين الوحدة الإماراتي وضيفه الأهلي السعودي، جاءت مخيبة للآمال بكل ما تحمله من معاني؛ لتنتهي بالتعادل السلبي (0-0)، ضمن منافسات الجولة السابعة من مرحلة الدوري بالمسابقة الآسيوية.

    عين على الحكم | مسك ودفع .. وفغاني يتجاهل ركلة جزاء للأهلي أمام الوحدة!

    أثار الحكم الأسترالي علي رضا فغاني الجدل، أثناء مباراة الأهلي ضد الوحدة الإماراتي؛ ضمن منافسات الجولة السابعة من مجموعة الغرب، ببطولة دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

    جدول مباريات وترتيب مجموعة الأهلي في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026

    في هذا التقرير؛ تُقدم لكم النسخة العربية من موقع "جول"، كل ما تريدون معرفته؛ عن جدول مباريات ومجموعة النادي الأهلي، في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

  • رسالة والد صالح أبو الشامات إلى جماهير الأهلي

    وجّه وهيب، والد النجم الدولي الشاب صالح أبو الشامات، جناح فريق الأهلي الأول لكرة القدم، رسالة إلى جمهور قلعة الراقي؛ في ظل الانتقادات التي توجه للاعب، مؤخرًا.

    وهيب طالب في مقطع فيديو، جمهور النادي الأهلي؛ بدعم صالح والدعاء له، خاصة أنه أحد أبناء هذا الكيان الرياضي الكبير.

    وأشار والد أبو الشامات إلى أن اللاعب، محاط بعدد كبير من الأشخاص؛ الذين يوجهون إليه النصائح، من أجل مساعدته على تقديم أفضل مستوى ممكن.

    وأعرب وهيب عن ثقته الكبيرة، في تقديم صالح أبو الشامات مستويات رائعة، خلال الفترة القادمة؛ قائلًا: "قدموا الدعم له.. ولن يخذلكم".

  • إيفان توني يكشف عن سر عدم الرحيل من الأهلي

    كشف النجم الإنجليزي إيفان توني، مهاجم فريق الأهلي الأول لكرة القدم، عن سر استمراره في صفوف قلعة الراقي، وعدم الرحيل في الميركاتو الشتوي الماضي "يناير 2026".

    توني تلقى أكثر من عرض أوروبي، في الميركاتو الشتوي الماضي؛ حيث ترددت بعض الأنباء أنه قد يرحل، لضمان مشاركته مع المنتخب الإنجليزي في النسخة القادمة من بطولة كأس العالم.

    وأوضح توني في تصريحات مع برنامج "أكشن مع وليد"، أنه رفض العروض التي تحصل عليها من أوروبا؛ لرغبته في تحقيق النجاح مع الأهلي، والتتويج بمزيد من الألقاب.

  • Al Ahli v Al Khaleej: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    حسم مصير نجم الأهلي من مواجهة الشباب القادمة

    حسمت صحيفة "الرياضية" مصير علي مجرشي، ظهير أيمن النادي الأهلي، من المشاركة في القمة الكبيرة ضد فريق الشباب الأول لكرة القدم؛ وذلك بعد معاناته من الإصابة.

    الأهلي يواجه الشباب، مساء يوم الجمعة القادم، ضمن منافسات الجولة 22 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الصحيفة أعلنت مشاركة مجرشي، في المواجهة ضد الليث الشبابي؛ حيث يُعاني من كدمة بسيطة في مفصل القدم، لن تمنعه من التواجد في قائمة الأهلي.

  • Al Hilal v Al Ahli: Saudi Pro LeagueGetty Images Sport

    مسيرة الأهلي في الموسم الرياضي الحالي 2025-2026

    بدأ فريق الأهلي الأول لكرة القدم الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ بالتتويج بلقب كأس السوبر السعودي.

    أما في مسابقة دوري روشن السعودي.. عاني الفريق الأهلاوي من تذبذب في الأداء والنتائج، قبل أن ينتفض مؤخرًا؛ حيث فاز في 14 مباراة مقابل 5 تعادلات وهزيمة، في 20 لقاءً.

    وقاريًا.. فاز الأهلي (4-2) على ناساف كارشي الأوزباكي، ضمن منافسات الجولة الأولى من مرحلة الدوري، بمسابقة دوري أبطال آسيا "النخبة"؛ وذلك بعد أن كان مُتأخرًا بهدفين مقابل لا شيء، في البداية.

    لكن.. عملاق جدة تعثر في الجولة الثانية من النخبة الآسيوية؛ عندما سقط في فخ التعادل الإيجابي (2-2) مع نادي الدحيل القطري، قبل الفوز أمام الغرافة والسد في الجولتين الثالثة والرابعة.

    وعاد الأهلي للتعثر آسيويًا من جديد؛ وذلك عندما سقط في فخ الهزيمة (0-1) أمام الشارقة الإماراتي، في الجولة الخامسة من مرحلة الدوري.

    إلا أن أبناء المدير الفني الألماني الشاب ماتياس يايسله، ضربوا بقوة في الجولة السادسة من النخبة الآسيوية، بعدما فازوا (5-0) على الشرطة العراقي؛ ليسقطوا في فخ التعادل السلبي أمام الوحدة، بعد ذلك.

    وأخيرًا.. وصل الأهلي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين 2025-2026؛ بينما سقط (1-3) أمام بيراميدز المصري، ليخسر لقب كأس القارات الثلاث ضمن بطولة "الإنتركونتيننتال".

