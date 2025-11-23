AFP
أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يرفض عرض "نادٍ وحيد" تحرك لتخليص برشلونة منه .. وبايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على نجم ليفربول
شرط ليفاندوفسكي للانضمام لفنربخشه
لم يعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل (2026) بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني سرًا، لذا بدأ تحركه بالفعل لتأمين خطوته المقبلة.
بحسب صحيفة "آس" لم يبد أي نادٍ الاهتمام بالتعاقد مع المهاجم المخضرم سوى فنربخشه التركي، الذي تواصل مع البولندي بالفعل خلال الأيام الماضية.
وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى ترحيب ليفا بخطوة الانضمام للنادي التركي، طالما سيؤمن له المشاركة بشكل أساسي، لكن هناك خلاف في وجهات النظر حدث مع مسؤولي فنربخشه..
"آس" أوضحت أن فنربخشه قدم لليفاندوفسكي عرضًا لمدة عام ونصف، فجاء رد الأخير: "أريد عقدًا لموسمين ونصف"، ما دفعه لرفض العرض الأولي.
أليجري: لهذا السبب رفضت عرض ريال مدريد
تحدث ماسيميليانو أليجري؛ المدير الفني لميلان، من جديد عن رفضه السابق لعرض ريال مدريد، قبل تولي المسؤولية الفنية ليوفنتوس في عام 2021.
وقال أليجري خلال المؤتمر الصحفي قبل ديربي ميلان: "الجميع يعرف هذا بالفعل، لا داعي لإخفائه؛ كان عليّ أن أقرر في الليلة التي وقعت بها ليوفنتوس للمرة الثانية؛ هل سأعود لليوفي أم اختار إنتر أم ريال مدريد؟، وفي الأخير قررت العمل مع يوفنتوس".
بايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على نجم ليفربول
وسط محاولات كثيفة من ليفربول لتجديد عقد المدافع إبراهيما كوناتي، يراقب بايرن ميونخ الموقف عن كثب، مزاحمًا ريال مدريد الراغب في التعاقد مع اللاعب أيضًا.
بحسب صحيفة "بيلد" الألمانية فإن مسؤولي البافاري وضعوا كوناتي ضمن أهدافهم الصيفية في 2026، ويراقبون كيف ستسير أموره مع ليفربول بشأن تجديد العقد.
وأشارت الصحيفة الألمانية إلى أن ليفربول جهز عرضه بالفعل لكوناتي، حيث لا يرغب مسؤولوه في خسارته صفقة مجانية، خاصةً وأنهم يريدون توفير الأموال للتعاقد مع مارك جيهي؛ لاعب كريستال بالاس.
أما بايرن ميونخ فيريد ضم كوناتي فقط حال خسارة لاعبه دايوت أوباميكانو، واضعًا جيهي في حساباته كذلك، لكن حال قرر أوباميكانو البقاء مع البافاري، فلن يكون النادي في حاجة لضم أي من ثنائي ليفربول وكريستال بالاس.
كريم أديمي يقرر بين آرسنال ومانشستر يونايتد
في ظل الصراع الإنجليزي لضم كريم أديمي؛ مهاجم بوروسيا دورتموند، حسم اللاعب قراره بالفعل، في ظل توقف المفاوضات بينه وبين ناديه، لتوقيع عقد جديد، بخلاف ذاك الذي ينتهي بنهاية موسم 2026-2027.
ووفقًا لصحيفة "ميرور" فإن أديمي يفضل العيش في لندن على مانشستر، لذلك يرحب بعرض آرسنال أكثر، رغم ارتباط اسمه بقوة أكبر باليونايتد.
تشابي ألونسو يطلب حسم صفقة موهبة إلتشي
يتصارع يوفنتوس وريال مدريد حاليًا للتعاقد مع لاعب الوسط رودريجو ميندوزا؛ موهبة إلتشي، رغم ارتباطه مع ناديه بعقد حتى عام 2028.
وأوضح "كالتشيو ميركاتو" أن تشابي ألونسو؛ المدير الفني للمرينجي، مهتم بشكل خاص بصاحب الـ20 عامًا، ويضغط بقوة لحث الإدارة على التحرك نحوه، وسط اهتمام من يوفنتوس كذلك.
وأشار المصدر ذاته إلى أن قيمة الشرط الجزائي في عقد ميندوزا مع إلتشي، المقدرة بـ20 مليون يورو فقط، يتيح للأندية الكبيرة فرصة سهلة لضمه.
