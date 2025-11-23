أخبار الانتقالات | ليفاندوفسكي يرفض عرض "نادٍ وحيد" تحرك لتخليص برشلونة منه .. وبايرن ميونخ يزاحم ريال مدريد على نجم ليفربول

لم يعد رحيل المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي عن برشلونة في الميركاتو الصيفي المقبل (2026) بعد نهاية عقده مع النادي الكتالوني سرًا، لذا بدأ تحركه بالفعل لتأمين خطوته المقبلة.

بحسب صحيفة "آس" لم يبد أي نادٍ الاهتمام بالتعاقد مع المهاجم المخضرم سوى فنربخشه التركي، الذي تواصل مع البولندي بالفعل خلال الأيام الماضية.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى ترحيب ليفا بخطوة الانضمام للنادي التركي، طالما سيؤمن له المشاركة بشكل أساسي، لكن هناك خلاف في وجهات النظر حدث مع مسؤولي فنربخشه..

"آس" أوضحت أن فنربخشه قدم لليفاندوفسكي عرضًا لمدة عام ونصف، فجاء رد الأخير: "أريد عقدًا لموسمين ونصف"، ما دفعه لرفض العرض الأولي.