مشكلة المال تصعب المهمة ولكن! .. سباليتي يضغط لإعادة بروزوفيتش إلى إيطاليا من بوابة يوفنتوس

كشف الصحفي الإيطالي فابيو ليكاري، بصحيفة "لا جازيتا ديلو سبورت"، عن كواليس مفاوضات نادي يوفنتوس مع مارسيلو بروزوفيتش، لاعب النصر السعودي من أجل التعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويعتبر بروزوفيتش حاليًا من أبرز دعائم تشكيلة النصر الأساسية، والتي ساهمت بشكل مؤثر في سيطرة الفريق على صدارة ترتيب دوري روشن السعودي، حيث يقدم أداءً استثنائيًا منذ بداية الموسم.

ويرتبط بروزوفيتش مع النصر بعقد يمتد حتى يونيو 2026، أي أنه سيدخل الفترة الحرة في عقده خلال شهر يناير المقبل ومن حقه التفاوض مع أي نادٍ آخر، مما يمثل ضغط على إدارة العالمي التي تسعى لتمديد عقده من أجل الاحتفاظ بخدماته.