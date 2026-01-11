أخبار الانتقالات | فينيسيوس يغلق ملف السعودية .. ونجم ليفربول يرفض عرضي ريال مدريد وبايرن ميونخ

أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن رحيل ويسلي؛ جناح النصر السعوي، قد يتم خلال يناير الجاري، في ظل رغبة عدة أندية في ضمه، بعدما قرر العالمي الاستغناء عنه.

وأشار رومانو إلى أن العرض الأول للجناح البرازيلي جاء من بنفيكا، فيما أبدى ناديان آخران الرغبة في ضمه.

ويقوم النصر حاليًا بتقييم العروض المتاحة للوقوف على أفضلها.