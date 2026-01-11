AFP
أخبار الانتقالات | فينيسيوس يغلق ملف السعودية .. ونجم ليفربول يرفض عرضي ريال مدريد وبايرن ميونخ
بنفيكا ينافس لضم لاعب النصر
أكد الصحفي الشهير فابريتسيو رومانو أن رحيل ويسلي؛ جناح النصر السعوي، قد يتم خلال يناير الجاري، في ظل رغبة عدة أندية في ضمه، بعدما قرر العالمي الاستغناء عنه.
وأشار رومانو إلى أن العرض الأول للجناح البرازيلي جاء من بنفيكا، فيما أبدى ناديان آخران الرغبة في ضمه.
ويقوم النصر حاليًا بتقييم العروض المتاحة للوقوف على أفضلها.
أستون فيلا يتحرك لإعادة تامي أبراهام
أكدت صحيفة "تليجراف" تحرك نادي أستون فيلا من أجل إعادة المهاجم تامي أبراهام للدوري الإنجليزي الممتاز من جديد، بعدما رحل عنه في صيف 2021.
أستون فيلا الذي كان قد استعار اللاعب من تشيلسي موسم 2018-2019، فتح خط تفاوضات أولي مع محيط المهاجم الإنجليزي بالفعل، للاستفسار عن موقفه.
جدير بالذكر أن أبراهام يلعب حاليًا لنادي بشكتاش معارًا من روما حتى نهاية الموسم الجاري، بينما يمتد عقده مع النادي الإيطالي حتى نهاية يونيو 2029.
نجل إبراهيموفيتش إلى أياكس
بعدما أكد صحيفة "تليجراف" قبل يومين اقتراب رحيل ماكسيميليان إبراهيميوفيتش؛ نجل الأسطورة السويدي زلاتان، عن نادي ميلان، أعلن فابريتسيو رومانو إتمام الصفقة بالفعل لصالح نادي أياكس.
الصفقة تمت على سبيل الإعارة مع خيار الشراء النهائي، فيما يحتفظ ميلان بنسبة من إعادة بيعه مستقبلًا.
بايرن ميونخ يقترب من تجديد عقد أوباميكانو
وسط اهتمام أهم أندية أوروبا بالتعاقد مع المدافع الفرنسي دايوت أوباميكانو، يقترب نادي بايرن ميونخ من تجديد عقده، بحسب الصحفي نيكولا شيرا.
النادي الألماني على بعد خطوة واحدة فقط من تمديد عقد الفرنسي، إذ عرض عليه عقدًا طويل الأمد حتى عام 2030 وربما حتى عام 2031، مقابل عشرة ملايين يورو سنويًا.
- Getty Images Sport
كريستال بالاس يحدد سعر جيهي .. ومانشستر سيتي يقترب من الحسم
وسط صراع أندية إنجلترا وإسبانيا على ضم مارك جيهي؛ مدافع كريستال بالاس، حدد الأخير السعر المطلوب للموافقة على الاستغناء عنه خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
بحسب صحيفة "جارديان" فإن النادي الإنجليزي طلب 40 مليون جنيه إسترليني لإطلاق سراح مدافعه، وسط اهتمام ليفربول، ريال مدريد، برشلونة وآرسنال، فيما أوضحت الصحيفة أن مانشستر سيتي هو الأقرب لحسم الصفقة خلال الميركاتو الشتوي الجاري.
فينيسيوس يغلق ملف السعودية
أكدت شبكة "إي إس بي إن" أنه رغم ما تردد خلال الأيام الماضية عن رغبة تشيلسي في ضم البرازيلي فينيسيوس جونيور؛ جناح ريال مدريد، إلا أن النادي الإنجليزي لم يجرِ أي اتصال رسمي بنظيره الإسباني.
وشددت الشبكة على أن تركيز فيني منصب على تجديد عقده مع النادي الملكي، لكن إن تعقدت الأمور فإنه لا يرى الدوري السعودي وجهة محتملة للانتقال لها، إنما يريد الانضمام لنادٍ أوروبي كبير.
نجم ليفربول يرفض عرضي ريال مدريد وبايرن ميونخ
بات دومينيك سوبوسلاي؛ نجم ليفربول، قريبًا من تجديد عقده مع الريدز خلال الأيام القليلة المقبلة، إذ متوقع أن يرتبط بالنادي بعقد طويل الأمد، بحسب موقع "CaughtOffside".
وأشار المصدر ذاته إلى أن لاعب الوسط المجري اتخذ قراره بالبقاء داخل الريدز، رغم اهتمام ناديي ريال مدريد وبايرن ميونخ بضمه.
نيوكاسل يغير موقفه تجاه رحيم سترلينج
نظرًا للأمور المالية، يبدو أن نيوكاسل سيغير موقفه تجاه ضم رحيم سترلينج؛ جناح تشيلسي، بحسب موقع "Football Insider".
نيوكاسل كان قد استفسر عن موقف اللاعب بشكل أولي، لكن الأعباء المالية قد تدفعه للانسحاب.
"خطأ في التواصل".. كومباني يدافع عن موهبة بايرن ميونخ بعد موقفه المثير للجدل بشأن ريال مدريد
أوضح فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أنه لم يتحدث مع لينارت كارل بشأن تصريحاته الأخيرة حول انتقاله إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن النجم الشاب اعتذر عن "خطأه في التواصل".
وقد دافع المدير الفني البلجيكي عن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أثار الدهشة في وقت سابق من هذا الشهر عندما كشف أن حلمه هو اللعب مع العملاق الإسباني.
في مفاجأة مدوية خلال حدث لمشجعي بايرن ميونيخ في وقت سابق، اعترف كارل بأنه بالتأكيد يطمح للعب مع ريال مدريد، في مرحلة ما من مسيرته، مما أثار دهشة جماهير أليانز أرينا.
وقال كارل: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".
ومع ذلك، سارع كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، إلى الدفاع عن كارل، قائلاً إن لاعب خط الوسط المهاجم اعتذر لإدارة النادي بعد تصريحاته.
والآن حصل كارل على دعم من المدير الفني كومباني، الذي شعر أنه لا داعي لإبعاد لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بعد أن استجاب بالعمل بكل جدية في التدريبات هذا الأسبوع. (طالع التفاصيل)
