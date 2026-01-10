TOPSHOT-FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-BRUGGEAFP
بلال محمد

"خطأ في التواصل".. كومباني يدافع عن موهبة بايرن ميونخ بعد موقفه المثير للجدل بشأن ريال مدريد

كومباني يدافع عن موهبة بايرن ميونخ...

أوضح فينسنت كومباني، مدرب بايرن ميونيخ، أنه لم يتحدث مع لينارت كارل بشأن تصريحاته الأخيرة حول انتقاله إلى ريال مدريد، مشيرًا إلى أن النجم الشاب اعتذر عن "خطأه في التواصل".

وقد دافع المدير الفني البلجيكي عن اللاعب البالغ من العمر 17 عامًا، الذي أثار الدهشة في وقت سابق من هذا الشهر عندما كشف أن حلمه هو اللعب مع العملاق الإسباني.

  • اعتذار كارل

    في مفاجأة مدوية خلال حدث لمشجعي بايرن ميونيخ في وقت سابق، اعترف كارل بأنه بالتأكيد يطمح للعب مع ريال مدريد، في مرحلة ما من مسيرته، مما أثار دهشة جماهير أليانز أرينا.

    وقال كارل: "بايرن ميونخ نادٍ كبير جدًا. إن اللعب فيه حلم. لكن في مرحلة ما، أريد بالتأكيد الذهاب إلى ريال مدريد. إنه نادي أحلامي، لكن هذا يبقى بيننا. بالطبع، بايرن نادٍ مميز للغاية ويوفر الكثير من المتعة".

    ومع ذلك، سارع كريستوف فروند، المدير الرياضي لبايرن ميونيخ، إلى الدفاع عن كارل، قائلاً إن لاعب خط الوسط المهاجم اعتذر لإدارة النادي بعد تصريحاته.

    وفي تصريح له بعد المباراة الودية التي خاضها الفريق الألماني أمام ريد بول سالزبورج النمساوي يوم الثلاثاء، قال فروند عن اعتراف كارل بالانضمام إلى ريال مدريد: "أعتقد أن هذا هو ليني. كل من يعرف ليني يعرف ذلك. هكذا يلعب كرة القدم أيضًا، إنه صريح للغاية، ولا يكترث لأي شيء، كما نقول هنا - حتى على أرض الملعب. يتحدث كفتى في السابعة عشرة من عمره. أدرك على الفور أن ما قاله كان غير موفق. اعتذر في اليوم التالي، وتحدثنا عن الأمر".

    وأضاف: "هذا ليس ما يقصده على الإطلاق، إنه يشعر براحة تامة في بايرن ميونيخ. إنه يستمتع حقًا بهذه الفترة. عندما كان طفلاً، خضع لتجربة أداء مع ريال مدريد - الذي كان نادي أحلامه. سُئل عن نادي أحلامه إلى جانب بايرن ميونيخ. إنه يبلغ من العمر 17 عامًا وسعيد جدًا في بايرن ميونيخ. ونحن سعداء جدًا بوجوده معنا".

    • إعلان
  • 1. FC Union Berlin v FC Bayern München - DFB Cup: Round of 16Getty Images Sport

    كومباني يرفض التحدث مع كارل

    والآن حصل كارل على دعم من المدير الفني كومباني، الذي شعر أنه لا داعي لإبعاد لاعب منتخب ألمانيا تحت 21 عامًا بعد أن استجاب بالعمل بكل جدية في التدريبات هذا الأسبوع.

    وفي مؤتمره الصحفي قبل مباراة بايرن ميونيخ وولفسبورج يوم الأحد، قال كومباني: "حاولت أن أنظر إلى الأمر من مسافة بعيدة. أنا أنظر إلى الصورة الأكبر والسياق ماذا يفعل لينارت كارل البالغ من العمر 17 عامًا كل يوم؟ إنه يتدرب جيدًا وبجدية كبيرة. كم عدد الشباب البالغين من العمر 17 عامًا الذين يفعلون ذلك؟، إنه يعمل بجد للغاية من أجل الفريق دفاعيًا، ويقدم أداءً جيدًا كل يوم في التدريبات والمباريات والاجتماعات. ربما ارتكب خطأً بسيطًا في التواصل، لكن الصورة الأكبر بالنسبة له في سن 17: لا يزال يركز على الأشياء الصحيحة. لقد قضى أسبوعًا تدريبيًا جيدًا للغاية. لقد بذل الكثير من الجهد ليكسب دقائق اللعب".

    وأضاف: "اتصل بكريستوف وماكس على الفور واعتذر عما قاله. حاولت أن أكون الشخص الوحيد الذي لا يتحدث معه عن هذا الأمر. تحدثت كافة المواقع ووسائل التواصل الاجتماعي، وما إلى ذلك، وكان لكل شخص رأي. لذا حاولت أن أكون الوحيد الذي لا يتحدث معه عن هذا الأمر".

  • مزاح في غرفة خلع الملابس

    بينما كان كومباني حريصًا على تقديم الدعم للاعب الشاب، كشف مدرب بيرنلي وأندرلخت السابق أنه لم يتمكن من حماية الشاب من زملائه في بايرن ميونيخ، الذين جعلوه هدفًا لنكات غرفة الملابس هذا الأسبوع.

    وأضاف كومباني: "سخر منه زملاؤه قليلاً بشأن ذلك - كان الأمر ممتعاً. إذا كان تدريبه سيئاً، فسيكون لديه مشكلة معي. إذا لم يبذل 100٪ من جهده، فسيكون لديه مشكلة معي. لكنه فعل العكس، فقد تدرب ولعب بشكل جيد للغاية وعمل بجد. لقد اعتذر. لا يزال الأمر على ما يرام بالنسبة لي".

  • FBL-EUR-C1-BAYERN MUNICH-SPORTINGAFP

    موقف بايرن ميونخ

    يعود بايرن إلى الدوري الألماني بعد العطلة الشتوية عندما يستضيف فولفسبورج بعد ظهر يوم الأحد. ويأمل كارل في تعويض تعليقاته عن ريال مدريد من خلال مواصلة أدائه الرائع في موسم 2025-26.

    سجل خريج الأكاديمية ستة أهداف في جميع المسابقات لفريق كومباني هذا الموسم، ليصبح أصغر من يسجل في تاريخ النادي بمسابقة دوري أبطال، وكذلك أصغر لاعب يسجل هدفًا ويقدم تمريرة حاسمة في مباراة بالدوري الألماني.

الدوري الألماني
بايرن ميونخ crest
بايرن ميونخ
بايرن ميونخ
فولفسبورج crest
فولفسبورج
فولفسبورج
0