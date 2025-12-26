أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بخصوص نيكو باز وبرشلونة يفاضل بين ثنائي الأرجنتين لدعم دفاعه

قالت "آس" إن ريال مدريد قد حسم قراره النهائي بخصوص مصير النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز، لاعب كومو، وقرر عودة اللاعب إلى صفوفه في يونيو المقبل.

وأكدت عدة مصادر وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع ناديه الإيطالي وضعه ريال مدريد بحيث يُسمح له بإعادة ضم الأرجنتيني في صيف 2026 مقابل 9 مليون يورو فقط.

وبلغت القيمة السوقية للنجم المتألق بقوة في إيطاليا مع كومو حدود السبعين مليون يورو الصيف الفائت عقب أن عرض توتنهام مبلغًا في هذه الحدود، ولكن كومو رفض العرض، كما ارتبط بمحاولات من إنتر عديدة لضمه مؤخرًا.