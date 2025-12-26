Getty/GOAL
أخبار الانتقالات | ريال مدريد يتخذ قراره النهائي بخصوص نيكو باز وبرشلونة يفاضل بين ثنائي الأرجنتين لدعم دفاعه
ريال مدريد يقرر عودة نيكو باز
قالت "آس" إن ريال مدريد قد حسم قراره النهائي بخصوص مصير النجم الأرجنتيني الشاب نيكو باز، لاعب كومو، وقرر عودة اللاعب إلى صفوفه في يونيو المقبل.
وأكدت عدة مصادر وجود شرط جزائي في عقد اللاعب مع ناديه الإيطالي وضعه ريال مدريد بحيث يُسمح له بإعادة ضم الأرجنتيني في صيف 2026 مقابل 9 مليون يورو فقط.
وبلغت القيمة السوقية للنجم المتألق بقوة في إيطاليا مع كومو حدود السبعين مليون يورو الصيف الفائت عقب أن عرض توتنهام مبلغًا في هذه الحدود، ولكن كومو رفض العرض، كما ارتبط بمحاولات من إنتر عديدة لضمه مؤخرًا.
برشلونة يفاضل بين سينيسي وأوتاميندي
ذكرت "سبورت" أن رحلة برشلونة لضم قلب دفاع يلعب بقدمه اليسرى قد بلغت لاعب بورنموث ومنتخب الأرجنتين ماركوس سينيسي في ظل انتهاء عقده بحلول نهاية الموسم الجاري وعدم توصله لاتفاق لمده مع بورنموث، مما يرجح أن يتم بيعه في يناير حتى لا يخسره الفريق مجانًا في يونيو.
أرجنتيني آخر تم ربطه بدعم صفوف برشلونة في يناير هو زميل سينيسي في المنتخب نيكولاس أوتاميندي، قائد بنفيكا، والذي ينتهي عقده هو الآخر أيضًا في يونيو القادم، ولكن لن يفرط فيه النادي البرتغالي بسهولة في ظل دوره المهم كقائد للفريق، وذلك بحسب "موندو".
ومؤخرًا تم ربط برشلونة أيضًا بنجم إنتر ستيفان دي فري الذي ينتهي عقده أيضًا في يونيو المقبل وقد يغادر في يناير بسبب قلة المشاركات وسعيه للمشاركة في كأس العالم المقبلة مع هولندا، وسط ربط مع الاتحاد، إيندهوفن، وأندية في البريميرليج.
الأهلي يقترب من نجم فلسطين حمدان
كشف موقع "فيلجول" عن اقتراب الأهلي المصري من حسم مفاوضاته مع متوسط ميدان منتخب فلسطين ونادي بتروجيت حامد حمدان في يناير المقبل.
وقال التقرير إن عرض الأهلي سيتفوق على عرض نظيره الزمالك للاعب الذي برز بقوة في كأس العرب الأخيرة في قطر، مع العلم أن التقارير أشارت إلى عرض الزمالك مبلغًا في حدود 20 مليون جنيه مصري.
تعطل مفاوضات برشلونة مع عبد الكريم
ناقشت "آس" صباح الجمعة آخر مستجدات مفاوضات برشلونة من أجل التعاقد مع موهبة الأهلي المصري حمزة عبد الكريم، وذكرت أن الصفقة في مرحلة من التوقف التام بسبب مطالب النادي المصري.
وأكدت الصحيفة الإسبانية الأنباء المنتشرة حول عرض البلوجرانا استعارة اللاعب ووضع بند بأحقية الشراء فقط مقابل 1.8 مليون يورو، بينما يطلب الأهلي 5 مليون يورو لبيع اللاعب، ما يعطل المفاوضات.
روديجر يستهدف الانتقال للدوري السعودي
وفي هذا السياق.. كشفت شبكة "ESPN" مساء يوم الخميس، عن تخطيط قلب الدفاع الألماني أنطونيو روديجر؛ للرحيل عن العملاق الإسباني ريال مدريد، والانتقال إلى الملاعب السعودية.
الشبكة العالمية أعلنت أن روديجر؛ يرغب في قضاء المواسم المتبقية من مسيرته الكروية، في دوري روشن السعودي للمحترفين.
وأشارت الشبكة إلى أنه مع التراجع البدني للاعب، إلى جانب تقدمه في العمر؛ فإنه بدأ ينظر إلى احتمالية الرحيل عن ريال مدريد، بشكلٍ جدي.
للمزيد من التفاصيل، اضغط هنا.
الهلال يقترب من جهاد ذكري
وفي هذا السياق.. أعلنت إذاعة "يو إف إم" مساء اليوم الخميس، اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع جهاد ذكري، قلب دفاع فريق القادسية الأول لكرة القدم.
الإذاعة كشفت عن أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين الهلال والقادسية؛ أسفرت عن اقتراب إتمام صفقة ذكري البالغ من العمر 24 سنة، بشكلٍ رسمي.
وأشارت الإذاعة إلى أن المدافع الدولي الشاب، من المقرر أن ينتقل إلى صفوف الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".
للمزيد، اضغط هنا.
إنزاجي يرد علانية على شائعات نيفيش
رد الإيطالي سيموني إنزاجي، المدير الفني لنادي الهلال، على سؤال بشأن مستقبل النجم البرتغالي روبن نيفيش، متوسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم.
نيفيش البالغ من العمر 28 سنة، يرتبط بعقدٍ مع الهلال حتى 30 يونيو 2026؛ حيث يرفض التجديد حتى الآن، وسط تأكيدات على رغبته في العودة للملاعب الأوروبية.
للمزيد، اضغط هنا.
إعلان