أحمد فرهود

لتدعيم دفاعه .. الهلال يقترب من حسم صفقة محلية قوية

صفقة ستزيد من قوة الهلال في الفترة القادمة..

يعمل نادي الهلال على تدعيم صفوفه بقوة، خلال الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026"؛ لضمان مواصلة المنافسة على كافة الألقاب، خلال النصف الثاني من الموسم الرياضي الحالي.

الهلال تحت قيادة مديره الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، لا يزال حيًا في جميع المسابقات بالموسم الحالي 2025-2026؛ حيث يحتل "وصافة" دوري روشن السعودي للمحترفين، مع التأهُل إلى ثمن نهائي النخبة الآسيوية والمربع الذهبي لكاس خادم الحرمين الشريفين.

  • الهلال يقترب من التعاقد مع جهاد ذكري

    وفي هذا السياق.. أعلنت إذاعة "يو إف إم" مساء اليوم الخميس، اقتراب نادي الهلال من التعاقد مع جهاد ذكري، قلب دفاع فريق القادسية الأول لكرة القدم.

    الإذاعة كشفت عن أن الفترة الماضية، شهدت مفاوضات مكثفة بين الهلال والقادسية؛ أسفرت عن اقتراب إتمام صفقة ذكري البالغ من العمر 24 سنة، بشكلٍ رسمي.

    وأشارت الإذاعة إلى أن المدافع الدولي الشاب، من المقرر أن ينتقل إلى صفوف الزعيم الهلالي، في الميركاتو الشتوي القادم "يناير 2026".

    معاناة نادي الهلال في مركز "قلب الدفاع"

    يُعاني فريق الهلال الأول لكرة القدم من نقصٍ واضح، في مركز قلب الدفاع؛ وذلك خلال الموسم الرياضي الحالي 2025-2026.

    الأزمة الدفاعية زادت أكثر؛ بعد غياب النجم السنغالي خاليدو كوليبالي عن الفريق الهلالي، للمشاركة مع منتخب بلاده في بطولة كأس أمم إفريقيا 2025.

    وتستضيف المملكة المغربية بطولة كأس أمم إفريقيا، على أراضيها؛ حيث انطلقت يوم 21 ديسمبر 2025، ومن المقرر أن تستمر حتى 18 يناير 2026.

    والنقص الذي نقصده هُنا، ليس في العدد؛ وإنما في اللاعبين الذين يعتمد عليهم المدير الفني الإيطالي سيموني إنزاجي، في قلب الدفاع.

    إنزاجي يعتمد كليًا على كوليبالي وحسان تمبكتي، إلى جانب التركي يوسف أكتشيشيك الآن؛ بينما يشرك الثنائي علي لاجامي وعلي البليهي، على فترات.

    مسيرة جهاد ذكري مع عالم الساحرة المستديرة

    جهاد ذكري البالغ من العمر 24 سنة، أحد أبناء نادي القادسية؛ حيث تدرج في مختلف فئاته السنية، قبل الصعود إلى الفريق الأول لكرة القدم صيف 2021.

    ومنذ الصعود للفريق الأول.. لعب ذكري 77 مباراة رسمية مع القادسية، في مختلف المسابقات؛ مسجلًا خلالها هدفًا وحيدًا فقط.

    ودوليًا.. انضم مدافع القادسية الشاب إلى المنتخب السعودي - لأول مرة -، في مارس من عام 2025؛ حيث شارك معه في 6 مباريات دولية، حتى الآن.

    وخلال هذه المباريات؛ شكل جهاد ذكري ثنائية رائعة مع مدافع الهلال حسان تمبكتي، وسط تفاهم كبير بينهما.

    والمُثير في الأمر أن ذكري، يرتبط بعقدٍ مع فريق القادسية الأول لكرة القدم، حتى 30 يونيو 2029؛ ما يجعل ناديه في موقف قوي، للحصول على مبلغ مالي كبير - حال بيعه -.

    مشوار الهلال في الموسم الحالي 2025-2026

    فريق الهلال الأول لكرة القدم بدأ الموسم الرياضي الحالي 2025-2026، بشكلٍ متذبذب في المستوى، تحت قيادة مدربه الإيطالي سيموني إنزاجي؛ قبل أن يضرب بقوة مؤخرًا.

    وحقق الهلال 7 انتصارات مع تعادلين، في الجولات التسع الأولى من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي.

    أما على المستوى القاري.. حقق الهلال 6 انتصارات متتالية في الجولات الست الأولى، من مرحلة الدوري بمسابقة النخبة الآسيوية.

    أيضًا.. تأهل الزعيم الهلالي إلى نصف نهائي مسابقة كأس خادم الحرمين الشريفين؛ حيث سيضرب موعدًا ناريًا مع فريق الأهلي الأول لكرة القدم.

    المثير في الأمر أن تذبذب أداء الهلال مع إنزاجي، في بداية الموسم الحالي؛ جاء على الرغم من التألق في بطولة كأس العالم للأندية 2025.

    وبدأ إنزاجي مهمته مع الهلال، من بطولة كأس العالم للأندية في صيف العام الحالي؛ حيث قاد الفريق الأول للوصول إلى ربع النهائي، مع نتائج تاريخية كـ"التعادل مع ريال مدريد والفوز على مانشستر سيتي".

    أرقام سيموني إنزاجي مع نادي الهلال - حتى الآن -:

    * مباريات: 23.

    * فوز: 18.

    * تعادل: 4.

    * خسارة: 1.

    * أهداف مسجلة: 53.

    * أهداف مستقبلة: 21.

