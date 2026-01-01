أخبار الانتقالات | نجم مانشستر سيتي يرفض مورينيو وصفقة برازيلية لريال مدريد وقرار نهائي لنيمار

كشفت صحيفة "كالتشيو ميركاتو" عن وجود منافسة شرسة على التعاقد مع برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

وأشارت إلى أن كل من يوفنتوس وميلان وكذلك برشلونة، جميعهم أبدوا اهتمامًا بالحصول على خدمات صانع الألعاب البرتغالي بعد نهاية الموسم الحالي.

وفي الوقت ذاته، يراقب نادي بنفيكا الموقف، ولكن اللاعب قد يميل إلى رفض الانتقال لفريق المدرب جوزيه مورينيو في هذه المرحلة من مسيرته.