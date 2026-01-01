بعد إقالة ماريسكا بشكل رسمي .. تشيلسي يستهدف التعاقد مع اسم صادم لتدريب الفريق بعد رحيل الإيطالي

كما أفادت التقارير أن "إدارة تشيلسي تعتقد أن لديها بالفعل مدربًا داخليًا يعتقدون أنه جاهز لتولي المنصب". هذا الرجل هو ليام روسينيور، الذي يتولى حاليًا زمام الأمور في نادي ستراسبورج الشقيق لنادي تشيلسي.

أبهر المدرب السابق لديربي وهال سيتي الجميع في فرنسا، ويتمتع بعقلية ستنال إعجاب الكثيرين داخل وخارج الملعب في غرب لندن. سبق أن صرح روسينيور لموقع الدوري الإنجليزي الممتاز الرسمي: "أؤمن بالمخاطرة، واللعب من الخلف، ومحاولة السيطرة على الكرة، والتعبير عن الذات بالكرة، والقدرة على ارتكاب الأخطاء. لقد ارتكبنا بعض الأخطاء هنا أدت إلى أهداف، لكنني أعلم أن اللاعبين سيتحسنون من هذه الأخطاء.

"هذا هو السبب الذي جعل اللاعبين مهتمين بقدومي إلى هنا، لذا من الرائع أنهم يدعمون ما أفعله، ويتفقون مع ما أؤمن به. هذا يمنحني الثقة للذهاب وتطبيق أفكاري".

وأضاف عن توليه منصب المدير الفني: "الإدارة تجعلك تقضي ليالي بلا نوم، لكن مع الخبرة، أتعلم أن أتقبل أنني لا أستطيع دائمًا التحكم في الفوز أو الخسارة. لهذا السبب أركز على العملية، وأحاول الاستمتاع بكل ما نفعله على طول الطريق، دون النظر إلى المستقبل البعيد أو وضع أهداف كبيرة.

"المتطلبات العقلية والبدنية والعاطفية لكونك مديرًا مختلفة جدًا. سواء فزت أو خسرت، عليك أن تكون الشخص الذي يقف أمام المجموعة في نهاية المباراة، ويزودهم بالطاقة المناسبة والرسائل المناسبة. وللقيام بذلك بشكل صحيح، أتعلم أنه يجب عليك أن ترتاح وتستعيد عافيتك في الأوقات المناسبة.

"أنا مدمن على كرة القدم، لذا ليس من السهل القيام بذلك، لكنني أعمل باستمرار على إدارة نفسي بشكل أفضل".