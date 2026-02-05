AFP
(مُحدث) أخبار الانتقالات | قرار حاسم في مستقبل إندريك وكاسيميرو لا يفضل السعودية ومحاولة فاشلة لضم جوريتسكا
خطة مانشستر لتعويض كاسيميرو
وضع مانشستر يونايتد قائمة من اللاعبين لتعزيز مركز خط الوسط المدافع الصيف القادم، تمهيدًا لرحيل النجم البرازيلي كاسيميرو بعد انتهاء عقده.
موقع "ذا أثلتيك" قال إن الشياطين الحمر قرروا استهداف إليوت أندرسون لاعب وسط نوتنجهام فورست، بالإضافة إلى كل من آدم وارتون لاعب كريستال بالاس، وكارلوس باليبا نجم برايتون.
ومن المقرر أن يعمل يونايتد على ضم أحد هذه الأهداف خلال الأشهر القليلة القادمة، خاصة وأن هناك شكوك حول مستقبل مانويل أوجارتي، مما يجعل الفريق يعاني من نقص عددي بخط الوسط.
إندريك لن يستمر في ليون
كشفت صحيفة "آس" الإسبانية، عن موقف المهاجم البرازيلي إندريك، من إمكانية الاستمرار مع ليون لفترة أطول بعد انتهاء إعارته من ريال مدريد.
اللاعب قرر الانتقال إلى النادي الفرنسي خلال الميركاتو الشتوي، من أجل الحصول على فرصة اللعب بانتظام، ويعيش حاليًا انتفاضة مبهرة مع فريقه الجديد، مما جعل البعض يتكهن بإمكانية استمراره معارًا لموسم آخر.
ولكن الصحيفة الإسبانية، أكدت أن إندريك لا يخطط للبقاء في فرنسا، وسيعود إلى ريال مدريد فور انتهاء إعارته في الصيف المقبل، كما نفت أيضًا محاولة الميرينجي استعادته في يناير الماضي.
كاسيميرو يحدد وجهته المفضل
قالت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إن لاعب الوسط البرازيلي كاسيميرو، قد ينضم إلى الدوري الأمريكي خلال فترة الانتقالات الصيفية القادمة بعد الرحيل عن مانشستر يونايتد.
وأوضحت الصحيفة أن صاحب الـ33 سنة يعتبر من أهم الأهداف في الولايات المتحدة الأمريكية، كما أن اللاعب يفضل الانتقال إلى هناك، رغم محاولات مانشستر لتجديد عقده.
ومن المقرر أن ينتظر اللاعب إلى نهاية الموسم لتقرير مصيره، وسط اهتمام من لوس أنجلوس جالاكسي بضمه، جنبًا إلى جنب مع الدوريين السعودي والبرازيلي.
محاولة فاشلة لضم جوريتسكا
أبدى نادي آرسنال الإنجليزي اهتمامًا قويًا بلاعب وسط بايرن ميونخ ليون جوريتسكا في اليوم الأخير من الميركاتو الشتوي، ولكن العملاق البافاري رفض الفكرة.
وقالت صحيفة "بيلد" الألمانية، إن صاحب الـ30 سنة، يؤمن أن أسلوبه يناسب الدوري الإنجليزي كثيرًا وكان يرحب بالانضمام للمدفعجية.
ولم تستبعد الصحيفة إمكانية عودة آرسنال مرة أخرى لضم اللاعب بالمجان في الصيف بعد انتهاء عقده، وسط اهتمام كذلك من توتنهام بالحصول على خدماته.
أنباء غير سعيدة لبوجبا
خطوة أخرى من موناكو تؤكد أن أيام لاعب الوسط الفرنسي بول بوجبا أصبحت معدودة بالفريق، وتشير إلى إمكانية فسخ عقده مع النادي قريبًا.
موناكو قرر إزالة اسم اللاعب من قائمة الفريق لبطولة دوري أبطال أوروبا، وهو مؤشر واضح يؤكد أن النادي الفرنسي لم يعد بحاجة إلى خدماته.
بايرن يرفض رحيل جوهرته
كشف موقع "fussballdaten" الألماني، عن اهتمام آرسنال ومانشستر سيتي وريال مدريد، بالحصول على خدمات لينارت كارل لاعب بايرن ميونخ.
النجم الشاب اقتحم التشكيل الأساسي لبايرن خلال الموسم الحالي، وأصبح من أهم المواهب في أوروبا بفضل مستوياته مع المدرب البلجيكي فينسنت كومباني.
وعلى الرغم من محاولات كبار أوروبا لضم كارل، إلا أن رسالة بايرن كانت واضحة بأن اللاعب لا يمكن المساس به ولن يتم بيعه في الصيف المقبل أو بالمستقبل القريب.
