الإيمان يحرّك الجبال: بعد "إضرابه" في النصر .. كريستيانو رونالدو يفجر ثورة مطالبات في الأرجنتين!

"رونالدو غاضب بسبب الصفقات" .. العنوان الأبرز في الأوساط الرياضية العالمية، خلال الأيام الماضية، بعدما قرر قائد النصر، عدم التواجد في مباراة الرياض، ضمن الجولة العشرين من دوري روشن السعودي.

ورغم أن الأسطورة البرتغالية كريستيانو رونالدو، قرر العودة إلى تدريبات النصر، منهيًا حالة "الإضراب"، التي أعرب خلالها عن استيائه الكبير بسبب أزمة قلة صفقات العالمي في الفترة الشتوية، إلا أنه على الجانب الآخر من العالم، هناك من اشتعلت رغبته في استغلال أزمة "الدون"، من أجل المطالبة بالتعاقد معه، خلال المرحلة المُقبلة.

ومع تلويح البرتغالي جورج جيسوس، المدير الفني للنصر، بعدم توفر سيولة مالية مطلوبة، لتحقيق رغباته في صفقات الشتاء، جاء غضب رونالدو الذي قرر عدم التواجد في لقاء الرياض، خاصة وأن المنافس التقليدي الهلال، قدم ميركاتو استثنائيًا، وتعاقد مع عدد من الصفقات، أبرزها ضم النجم الفرنسي كريم بنزيما من الاتحاد.

اقرأ أيضًا: رقصة أخيرة أو عودة للحب القديم: مستقبل كريستيانو رونالدو "المتمرد" بعد النصر.. بين خيارات واقعية ومفاجآت ستهز العالم