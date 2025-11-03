Getty Images Sport
أخبار الانتقالات | برشلونة يُحدد شرط ضم راشفورد نهائيًا من مانشستر يونايتد، وكييزا يؤجل حسم مستقبله
كييزا يؤجل حسم مستقبله مع ليفربول
كشف الصحفي الإيطالي الشهير فابريتسيو رومانو عن موقف النجم فيديريكو كييزا من مستقبله مع نادي ليفربول، بعد الجدل الذي أثير حول إمكانية رحيله في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وقال رومانو عبر قناته في يوتيوب إن بداية الموسم كانت غريبة بالنسبة للاعب الإيطالي، موضحًا أن "الخطة في بداية الصيف كانت رحيل كييزا، لكن الأمور تغيّرت عدة مرات مع المدرب آرني سلوت وإدارة النادي".
وأضاف: "رغبة كييزا حاليًا هي إكمال الموسم مع ليفربول ثم تقييم مستقبله في الصيف. عندما يقول علنًا "أريد البقاء والمنافسة على مركزي"، فهو يعني ذلك بالفعل، إذ يرغب في الاستمرار مع الفريق".
وأشار رومانو إلى أن مشاركة كييزا تبقى العامل الحاسم في تحديد مستقبله، قائلاً: "إذا لم يحصل على دقائق كافية، فلن يكون مفاجئًا أن تعود الأندية الإيطالية في يناير لمحاولة التعاقد معه مجددًا، لكن في الوقت الراهن، رغبة ليفربول واللاعب هي الاستمرار سويًا".
وختم رومانو بأن انتقال كييزا في يناير لن يكون سهلًا، مؤكدًا أن الاهتمام بضم اللاعب لا يزال قائمًا، وأن الفترة المقبلة ستكون حاسمة في تحديد مصيره.
برشلونة يُحدد شرط ضم راشفورد نهائيًا من مانشستر يونايتد
قدّم النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد انطلاقة مذهلة مع برشلونة، حيث استعاد تألقه بتسجيله 12 مساهمة تهديفية في 13 مباراة فقط منذ انضمامه إلى الفريق الإسباني على سبيل الإعارة من مانشستر يونايتد. وأعرب اللاعب البالغ من العمر 28 عامًا عن رغبته في البقاء بشكل دائم في صفوف النادي الكتالوني، إلا أن تقارير صحفية كشفت أن برشلونة سيضع شروطًا محددة لإتمام الصفقة بشكل نهائي.
وتأتي مساعي برشلونة لضم راشفورد بصفة دائمة في ظل الأزمة المالية المستمرة التي تقيّد تحركات النادي في سوق الانتقالات. فرغم إعجاب الإدارة بالتأثير الكبير الذي أحدثه اللاعب، إلا أن قواعد سقف الرواتب الصارمة في الدوري الإسباني تجعل الصفقة مرهونة بموافقة راشفورد على تخفيض كبير في أجره الحالي، إذ يتقاضى أكثر من 300 ألف جنيه إسترليني أسبوعيًا مع مانشستر يونايتد، وهو مبلغ يتجاوز ما يمكن لبرشلونة تحمّله ضمن قيود "الليجا".
ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن قيمة الصفقة المقدّرة بنحو 30 مليون جنيه إسترليني لا تمثّل مشكلة بالنسبة للنادي، لكن التحدي الحقيقي يكمن في الاستدامة المالية على المدى الطويل. وتسعى الإدارة الرياضية في برشلونة إلى تقديم عقد يمتد لعدة سنوات لتوزيع التكاليف، شريطة أن يُبدي راشفورد مرونة في تعديل راتبه بما يتناسب مع الوضع المالي للنادي.
بايرن ميونخ يُكثف جهودهم لضمان بقاء أوباميكانو
أدلى المدير الرياضي لنادي بايرن ميونخ، ماكس إيبرل، برأيه حول مستقبل المدافع الفرنسي دايو أوباميكانو، الذي يدخل عامه الأخير من عقده مع النادي البافاري.
وفي تصريحاته لشبكة Sky Sports، قال إيبرل "نعمل بجد ونتأكد من أننا نقوم بكل ما في وسعنا من أجل أن يوقّع دايو أوباميكانو عقدًا جديدًا مع بايرن ميونخ."
المدافع الفرنسي يُثير اهتمام عدد من أندية أوروبا الكبرى، على رأسها ريال مدريد وليفربول.
هاري كين يفكر في الانضمام لبرشلونة!
يفكر النجم الإنجليزي هاري كين في الرحيل عن بايرن ميونخ، وقد يدرس خطوة مفاجئة بالانتقال إلى برشلونة خلال الفترة المقبلة. ويقدم كين موسمًا استثنائيًا من حيث الفعالية التهديفية، إلا أنه قد يرغب في خوض تجربة جديدة في دوري مختلف بينما لا يزال في قمة عطائه.
ووفقًا للتقارير، فإن كين يفكر في تمديد عقده مع النادي البافاري، لكن مستقبله لا يزال غامضًا حتى الآن. ويرتبط المهاجم الإنجليزي بعقد مع بايرن حتى يونيو 2027، غير أن عقده يتضمن شرطًا جزائيًا يسمح له بمغادرة النادي مقابل 57 مليون جنيه إسترليني (65 مليون يورو) ابتداءً من الصيف المقبل، ما يجعل العديد من كبار الأندية الأوروبية تستعد للتنافس على ضمه، وعلى رأسها برشلونة.
ويرى النادي الكتالوني في كين خيارًا مثاليًا لقيادة خط الهجوم في حال رحيل روبرت ليفاندوفسكي عند نهاية عقده في يونيو 2026. ووفقًا لصحيفة سبورت الإسبانية، فإن خوليان ألفاريز مهاجم أتلتيكو مدريد يعد الهدف الأول لبرشلونة، إلا أن صفقة التعاقد معه قد تكون باهظة الثمن وصعبة التنفيذ. كما أن إيرلينج هالاند نجم مانشستر سيتي يبدو خارج نطاق الإمكانيات المالية للنادي الذي يعاني من قيود اقتصادية صارمة.
صراع لندني على مهاجم بورتو
يتنافس ناديا تشيلسي وتوتنهام هوتسبير، المنافسان في الدوري الإنجليزي الممتاز، على التعاقد مع المهاجم النجم سامو أجيهووا من صفوف نادي بورتو البرتغالي.
وشهد الموسم الأول لأجيهووا في البرتغال أداءً مذهلاً، حيث سجل 27 هدفًا في جميع المسابقات وصنع ثلاثة أهداف أخرى. ومع انطلاقة موسم 2025-2026، سجل اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا 9 أهداف في 11 مباراة، مما جعله هدفًا لكبرى الأندية الأوروبية. ووفقًا لتقارير صحيفة Correio da Manha، فإن كل من تشيلسي وتوتنهام يراقب تطور مستواه عن كثب مع استمرار تألقه.
