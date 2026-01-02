أخبار الانتقالات | الهلال يسهل مهمة إنتر في ضم كانسيلو وفيورنتينا يثير الجدل والغضب بسبب صفقته الجديدة
إنتر يقترب من كانسيلو
ذكرت "لاجازيتا" صباح الجمعة أن الهلال قد أبدى انفتاحًا بخصوص السماح لإنتر باستعارة جواو كانسيلو لمدة 6 شهور في يناير، وحتى نهاية الموسم، مع تحمل جزء من راتب البرتغالي.
ويتحصل كانسيلو بحسب التقارير على 16 مليون يورو في الموسم، وأوضح التقرير أن إنتر مستعد لدفع قرابة 4 مليون يورو من ال8 مليون المقررة خلال فترة الإعارة، الأمر الذي لا يمانعه الهلال.
صفقة فيورنتينا تثير الجدل
أوضح "كالتشيو ميركاتو" أن مانور سولومون سيخضع للفحوصات الطبية صباح الجمعة تمهيدًا لإتمام انتقاله من توتنهام إلى فيورنتينا على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، وذلك عقب قطع إعارته مع فياريال التي دامت 6 شهور فقط.
الصفقة التي ستصبح رسمية في الساعات المقبلة أثارت غضب وجدل العديد من المشجعين للفيولا عبر وسائل التواصل بسبب جنسية اللاعب الإسرائيلي وسابق إتمامه للخدمة العسكرية في بلاده، الأمر الذي عبر الكثيرون من جمهور النادي وحتى جماهير الأندية الإيطالية الأخرى عن رفضهم لتواجده مع النادي الذي يعاني لتفادي الهبوط هذا الموسم.
كاستيانوس إلى وست هام
أصبح وست هام على أعتاب ضم مهاجم لاتسيو تاتي كاستيانوس بحسب "فابريزيو رومانو" في صفقة تقدر قيمتها في حدود 22 مليون يورو.
المهاجم الأرجنتيني كان في طريقه إلى البرازيل للانضمام لصفوف فلامنجو بحسب عدة مصادر مطلعة، ولكن اللاعب رفض عرض بطل أمريكا الجنوبية واختار النادي اللندني.
يونايتد يستهدف ماتيتا
ذكرت "سكاي" أن مانشستر يونايتد يستهدف التعاقد مع هدفه طويل الأمد مهاجم كريستال بالاس جان فيليب ماتيتا في ظل عدم تمديد عقده الذي ينتهي بحلول يونيو القادم.
وأوضح التقرير أن بالاس الصيف الماضي قد رفض عرضًا وصل إلى قرابة 50 مليون يورو لضم الفرنسي من ناد لم تسمه، وأشارت إلى تفضيل يونايتد التحرك لضم ماتيتا في الصيف مجانًا وليس في يناير.
خطوة واحدة تفصل حمزة عبد الكريم عن الرحيل إلى برشلونة!
أصبح الأهلي المصري على بُعد خطوة واحدة من الموافقة على العرض المُحسن الذي تقدم به نادي برشلونة، لضم المهاجم حمزة عبد الكريم صاحب الـ18 عامًا، خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
عبد الكريم تألق رفقة منتخب مصر خلال منافسات كأس العالم للناشئين تحت 17 عامًا، الذي أقيم في قطر خلال شهر نوفمبر الماضي، مما جعله هدفًا لعدة أندية أوروبية أبرزها برشلونة وبايرن ميونخ وغيرهما.
صالح الشهري يرغب في الرحيل وسيرجيو كونسيساو يوافق على ضم نجم النصر
أعلن موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، طلب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، المدير الفني لفريق الاتحاد الأول لكرة القدم، من مجلس إدارة ناديه؛ التعاقد مع جناح محلي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
الموقع كشف عن أن إدارة الاتحاد، عرضت اسم النجم عبدالرحمن غريب، جناح فريق النصر الأول لكرة القدم، على كونسيساو في الساعات الماضية؛ لأخذ رأيه.
وعلى جانب آخر.. أكد موقع "365Scores" مساء اليوم الخميس، طلب أحد نجوم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد، الرحيل في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
مبلغ مالي و3 لاعبين .. الأهلي يتحرك لخطف جوهرة النصر السابق و"شرط قد يعيده للعالمي"
أعلنت صحيفة "الرياضية" مساء اليوم الخميس، تلقي إدارة نادي الخلود اتصالات من نظيرتها في عملاق جدة الأهلي؛ للتعاقد مع النجم الشاب عبد العزيز العليوة، جناح الفريق الأول لكرة القدم.
الصحيفة كشفت عن أن إدارة الأهلي عرضت على الخلود، مبلغًا ماليًا بالإضافة إلى 3 لاعبين؛ مقابل التعاقد مع العليوة بشكلٍ رسمي، في الميركاتو الشتوي "يناير 2026".
