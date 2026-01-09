أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
أخبار الاتحاد اليوم | غموض بشأن مستقبل عبدالرحمن العبود .. وكونسيساو يبحث عن تدعيم صفوفه
كونسيساو يبحث عن تعزيز دفاع الاتحاد أو الوسط
أفادت صحيفة "الرياضية" أن إدارة نادي الاتحاد بدأت تحركات فعلية في سوق الانتقالات الشتوية الحالية من أجل دعم الخط الخلفي للفريق، في ظل رغبة الجهاز الفني في سد الثغرات الدفاعية قبل استكمال منافسات الموسم.
وبحسب الصحيفة فإن المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو وضع تعزيز الدفاع على رأس أولوياته، مع وجود تفكير موازٍ في تدعيم منطقة خط الوسط، بما يتوافق مع رؤيته الفنية واحتياجات الفريق خلال المرحلة المقبلة.
ويُريد كونسيساو تدعيم فريقه بلاعبين مميزين من أجل مواصلة المنافسة على بطولتي دوري روشن السعودي، وكأس خادم الحرمين، ودوري أبطال آسيا للنخبة.
غموض بشأن مستقبل العبود
أشارت صحيفة "الرياضية" إلى أنه ما زال مستقبل عبد الرحمن العبود مع الفريق محل نقاش داخل أروقة النادي، حيث تدرس الإدارة آلية إعادته إلى التدريبات الجماعية بعد ابتعاده خلال الفترة الماضية.
وتشير الصحيفة إلى أن رئيس النادي فهد سندي يفضل الإبقاء على اللاعب ضمن صفوف الفريق، مع العمل على احتواء الموقف وإيجاد صيغة تضمن عودته دون توتر.
وقرار إبعاد العبود لم يكن نابعًا من المدرب وحده، بل جاء بتوصية من اللجنة الفنية بالنادي، في إطار تقييم شامل لأوضاع الفريق وانضباطه.
ويستعد الاتحاد لمواجهة الخلود مساء الجمعة، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من دوري روشن السعودي للمحترفين، في لقاء يسعى خلاله الفريق لمواصلة نتائجه الإيجابية والاقتراب أكثر من مراكز المقدمة.
بنزيما يؤازر ريال مدريد ضد برشلونة
كشفت تقارير صحفية إسبانية أن الفرنسي كريم بنزيما، قائد فريق الاتحاد السعودي، سيحضر إلى مدرجات ملعب «الإنماء» في جدة، من أجل مساندة فريقه السابق ريال مدريد خلال مواجهة برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني 2026.
ووفقًا لصحيفة "ماركا"، فإن بنزيما يخطط للتواجد في المدرجات لدعم النادي الملكي معنويًا في واحدة من أبرز مباريات الكرة الإسبانية، خاصة أن اللقاء يُقام في مدينة جدة التي يقيم فيها اللاعب حاليًا بحكم ارتباطه مع نادي الاتحاد.
وكان ريال مدريد قد بلغ النهائي بعد فوزه على غريمه أتلتيكو مدريد بنتيجة 2-1 في الدور نصف النهائي، ليضرب موعدًا مع برشلونة، الذي حسم مواجهته الأخرى أمام أتلتيك بيلباو بخماسية نظيفة.
ومن المقرر أن تُقام المباراة النهائية بين ريال مدريد وبرشلونة يوم الأحد 9 فبراير 2026 على ملعب الإنماء، في قمة جماهيرية مرتقبة لتحديد بطل كأس السوبر الإسباني.
البليهي يُثير الجدل بشأن مستقبله مع الهلال
الاتحاد في الواجهة! .. علي البليهي يثير الجدل عن مستقبله مع الهلال بـ"صورة مفاجئة" بعد مباراة الحزم
أثار النجم المخضرم علي البليهي، قلب دفاع فريق الهلال الأول لكرة القدم، الجدل بشأن "مستقبله"؛ وذلك بعد المواجهة ضد نادي الحزم، مساء اليوم الخميس.
الهلال فاز (3-0) على الحزم، بملعب "المملكة أرينا" في العاصمة الرياض، ضمن منافسات الجولة 14 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين، للموسم الرياضي الحالي 2025-2026.
وبهذه النتيجة.. عزز الزعيم "صدارته" لجدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ برصيد 35 نقطة من 11 انتصارًا وتعادلين، خلال 13 مباراة.
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
شهد نادي الاتحاد انطلاقة غير مستقرة في موسم 2025-2026، بعدما تلقى ضربة مبكرة بخروجه من كأس السوبر السعودي على يد النصر بنتيجة (2-1) في الدور نصف النهائي، وهو ما بدد أولى فرصه في حصد الألقاب وأثار حالة من القلق داخل أوساط جماهير العميد التي كانت تأمل بداية أقوى للموسم.
وفي منافسات دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد 12 مباراة حتى الآن، ونجح خلالها في تحقيق 7 انتصارات، مقابل تعادلين وثلاث خسائر جاءت أمام منافسيه الكبار النصر والهلال والأهلي، ليبقى الفريق في دائرة المنافسة لكن دون الاستقرار المطلوب.
قاريًا، لم تكن بداية الاتحاد في دوري أبطال آسيا للنخبة موفقة، بعدما تعرض لهزيمتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في أول جولتين من مرحلة الدوري، قبل أن ينتفض في الجولة الثالثة بفوز كبير على الشرطة العراقي (4-1)، أعاد به بعض الثقة لجماهيره.
غير أن الآمال تلقّت انتكاسة جديدة بالخسارة خارج الأرض أمام الدحيل القطري بنتيجة (4-2)، قبل أن يستعيد الفريق جزءًا من توازنه بالفوز على ناساف في جدة بهدف سجله كريم بنزيما، ليُبقي على حظوظه في المنافسة، مع انتظار مواجهتين حاسمتين أمام الغرافة والسد القطريين لتحديد مصيره في البطولة.
وعلى مستوى الجهاز الفني، قررت إدارة الاتحاد إقالة المدرب الفرنسي لوران بلان، بطل الثنائية المحلية في الموسم الماضي، بنهاية شهر سبتمبر، قبل أن تتجه للتعاقد مع البرتغالي سيرجيو كونسيساو بعد نحو أسبوعين، عقب رحيله عن ميلان.
ورغم أن المدرب الجديد قدم بداية مشجعة، فإن سلسلة النتائج السلبية الأخيرة أعادت فتح باب التساؤلات حول قدرة الفريق على استعادة الاستقرار والمنافسة بقوة على الألقاب.