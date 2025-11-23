أخبار الاتحاد اليوم | المتحدث الرسمي يُوقف الجدل بشأن جاهزية شراحيلي، ورسالة قوية من بيرجفاين للجمهور

أوقف الاتحاد، على لسان رياض مزهر المتحدث الرسمي باسمه، الجدل المثار مؤخرًا حول حالة المدافع أحمد شراحيلي الصحية وجاهزيته لخوض المباريات.

كان الصحفي ماجد هود قد أكد حاجة اللاعب لـ4 أسابيع من العلاج والتأهيل ليكون جاهزًا للعب، مشيرًا إلى أن موعد عودته سيكون بعد انتهاء التوقف القادم في ديسمبر القادم، لكن اللاعب شارك بالفعل في مواجهة الرياض الأخيرة في دوري روشن السعودي.

وتحدث البعض عن أن مشاركة شراحيلي في المباراة جاء لاعتبارات جماهيرية، لكن مزهر نفى ذلك تمامًا خلال تغريدة نشرها عبر منصة إكس، مشيرًا إلى أن القرارات الفنية لا تخضع إلا لرؤية المدرب سيرجيو كونسيساو.

حيث كتب "لا صحة إطلاقًا لما تم تداوله بشأن عدم جاهزية اللاعب أحمد شراحيلي بدنيًا للمشاركة مع الفريق. فبحسب التقييمين الطبي والفني، فإن اللاعب جاهز تمامًا من الناحيتين البدنية والفنية، ولذلك تم ضمه إلى قائمة الفريق في مباراة الأمس.

أما الادعاء بأن إشراك اللاعب جاء لأسباب جماهيرية، فهو محض افتراء لا يمتّ إلى الواقع بصلة، إذ تخضع جميع القرارات الفنية بشكل كامل لتقدير الجهاز الفني، ولا يمكن بأي حال من الأحوال المجازفة بإشراك لاعب غير جاهز.

ونؤكد على أهمية استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية، وتجنب تداول روايات لا تستند إلى أي حقائق".