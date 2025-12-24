أخبار الاتحاد اليوم | رسالة بنزيما للجمهور، وكونسيساو مهاجمًا المحللين: الجميع يستطيع التحليل بعد المباريات

أبدى سيرجيو كونسيساو، المدير الفني للاتحاد، رضاه عن أداء وفوز فريقه على ناساف الأوزبكي في الجولة السادسة من دوري أبطال آسيا للنخبة مساء أمس في جدة.

وهاجم المدرب المحللين الذين يتحدثون عن الخطط والتغييرات عقب انتهاء المباريات، مشيرًا إلى أن الجميع يستطيع التحدث والتحليل بعد المباريات، ومؤكدًا أنه لم يكن ليغير ما فعله خلال المباراة، وذلك ردًا منه على انتقاد خطة 3-4-3 والتشكيل الأساسي الذي بدأ به اللقاء.

وأضاف "حققنا الأهم وهو الفوز بعد شهر من التوقف، كنا ندرك صعوبة المباراة ولا نفكر سوى بالمضي قدمًا"، وحول تغييره خطة اللعب بعد الشوط الأول والعودة للدفاع الرباعي، قال "أحترم تمامًا فريق ناساف، ولو أعيدت المباراة سأبدأ كما بدأت، أي شخص يستطيع تحليل المباراة بعد نهايتها، سواء بدأنا بتشكيل صحيح أو فزنا بسبب التغييرات".

وأتم حول التمريرات العرضية الكثيرة والتي وصلت إلى 31 دون أي فائدة "هو معدل جيد من التمريرات العرضية، ولن نكون سعداء لو لم نخلق هذا العدد من العرضيات، لكن يبقى الأهم خلق الفرص. أنا سعيد بالفوز وإن كان يُمكننا تحقيق نتيجة أفضل".