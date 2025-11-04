أخبار الاتحاد اليوم | كونسيساو يُوقف الجدل حول بيرجفاين، ومدرب الشارقة: سنستمتع بجماهير العميد

أكد الصربي ميلوس ميلويفيتش، المدير الفني لفريق الشارقة الإماراتي، أن مواجهة الاتحاد السعودي تمثل تحديًا خاصًا، مشددًا على أن فريقه سيبذل أقصى ما لديه من أجل تحقيق الانتصار، في اللقاء المقرر إقامته الثلاثاء ضمن الجولة الرابعة من منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة.

وقال ميلويفيتش في المؤتمر الصحافي الذي يسبق المباراة "نواجه واحدًا من أقوى الأندية في السعودية وآسيا، ونعلم تمامًا حجم المهمة، لذلك يجب أن نظهر بأفضل مستوى ممكن ونقاتل لتحقيق الفوز".

وأشار مدرب الشارقة إلى أن النتائج الأخيرة تصب في مصلحة فريقه، موضحًا "فوز الوحدة وشباب الأهلي على الاتحاد يمنحنا دفعة معنوية، لكن الأهم هو إيماننا بقدرتنا على التفوق في المواجهة المقبل".

وأضاف "نعرف جيدًا إمكانات الاتحاد، فهو فريق قوي، لكنه ليس في أفضل حالاته دائمًا، وفي كرة القدم لا يوجد مستحيل".

وحول تأثير الأجواء الجماهيرية في جدة، قال ميلويفيتش بثقة "ندرك أن جمهور الاتحاد من الأكثر حماسًا في القارة، لكننا لا نتأثر بذلك، بل نستمتع بخوض المباريات في أجواء جماهيرية كبيرة".

وختم حديثه بالتعليق على توقيت المباراة المتأخر قائلًا "الوقت سيكون له تأثير بالتأكيد، لذلك حرصنا على أداء التدريبات الأخيرة في نفس التوقيت للتأقلم على الأجواء".