بطولة دولية في الرياض بمشاركة أندية عالمية .. الاتحاد يخطط لاستغلال أمثل لفترة كأس العرب

من المقرر أن تستضيف دولة قطر كأس العرب للمنتخبات للمرة الثانية على التوالي بعد نسخة 2021 التي توج بها المنتخب الجزائري وقتها بعدما انتصر في النهائي أمام نظيره التونسي بثنائية نظيفة.

وتقام نسخة 2025 من البطولة العربية خلال الفترة من الأول وحتى الثامن عشر من ديسمبر المقبل.

وستشهد هذه الفترة توقف دوري روشن السعودي والبطولات المحلية في المملكة بشكل عام في ظل قرار اتحاد الكرة المحلي برئاسة ياسر المسحل بخوض منافسات كأس العرب بالمنتخب الوطني الأول بقيادة المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد.

وتعد هذه البطولة بمثابة الإعداد للصقور الخضر قبل كأس العالم 2026، الذي سيقام في الصيف المقبل بتنظيم مشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية، كندا والمكسيك.

وحسم الأخضر تأهله لنهائيات الحدث العالمي بعد الفوز أمام منتخب إندونيسيا والتعادل أمام المنتخب العراقي في الدور الرابع من التصفيات الآسيوية.