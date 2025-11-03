أخبار الاتحاد اليوم | حدث نادر للعميد أمام الشارقة، ورسالة حادة لفهد سندي بعد تصرفه أمام الخليج

أخبار الاتحاد اليوم.. نشرة تُقدم لكم أبرز ما يتعلق بالفريق السعودي؛ سواء سوق الانتقالات أو الاستعدادات للمباريات أو تصريحات المدرب واللاعبين والمسؤولين الإداريين، وغيرها من الأنباء المتعلقة بالعميد.
حدث نادر للاتحاد أمام الشارقة
يعيش الاتحاد حدثًا نادرًا خلال مواجهة الشارقة في رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على ملعب الإنماء بجدة مساء غدٍ الثلاثاء.
هذا الحدث يتمثل في غياب مدافعه دانيلو بيريرا عن قائمة الاتحاد للمرة الأولى هذا الموسم وكذلك للمرة الأولى منذ مواجهة الفيحاء في الـ11 من مايو الماضي، وقد كان غيابه عن تلك المباراة التي أقيمت لحساب دوري روشن السعودي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.
المدافع البرتغالي خاض جميع مباريات الاتحاد هذا الموسم، في دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين، باستثناء واحدة كانت أمام الوحدة في دور الـ32 من المسابقة الأخيرة، حيث فضل المدرب تواجده على مقاعد البدلاء لمنحه وقتًا للراحة، وسيغيب عن مواجهة الشارقة للإيقاف بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الشرطة الأخيرة في البطولة القارية.
غياب بيريرا سيُجبر المدرب سيرجي كونسيساو على إجراء تعديلات في خط دفاعه أمام الضيف الإماراتي، حيث أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أنه سيلعب بالثلاثي سعد الموسى ومحمد برناوي وكارلو سيميتش، موضحة أن القرار النهائي سيكون بعد تدريب اليوم الإثنين.
أخيرًا .. عيادة الاتحاد تخلو من المصابين باستثناء واحد
خلت عيادة الاتحاد أخيرًا من اللاعبين المصابين باستثناء واحد هو المدافع السعودي أحمد شراحيلي الذي يُواصل العمل وفق برنامجه التأهيلي الخاص بعد تعافيه من إصابته في العضلة الخلفية للفخذ الأيسر.
صحيفة الرياضية السعودية أكدت تواجد الثنائي عبد الرحمن العبود وحسن كادش في تدريبات الاتحاد الجماعية مساء أمس الأحد بعد تعافيهما من الإصابة، وقد تأكدت جاهزية الثنائي للتواجد مع الفريق أمام الشارقة الإماراتي في دوري أبطال آسيا للنخبة.
كادش كان قد غاب طويلًا لمعاناته من إصابة في العضلة الخلفية للفخذ، فيما تعرض العبود لإصابة في الفك، وقد دخل اللاعبان حسابات المدرب سيرجي كونسيساو للمباراة القادمة، وكذلك الثنائي كارلو سيميتش ومحمد دومبيا اللذان غابا عن مواجهة الخليج الأخيرة بسبب قواعد الأجانب في دوري روشن.
فينيسيوس يمنح الاتحاد الأمل في إلغاء طرد فابينيو!
الاتحاد يتسلح بـ"الحالة النادرة" .. فينيسيوس يمنح الأمل في إلغاء طرد فابينيو!
طرد فابينيو يثير الجدل في مباراة الخليج..
رسالة حادة لفهد سندي بعد تصرفه في ريمونتادا الاتحاد أمام الخليج
الاتحاد خرج بنقطة ثمينة بعد التعادل مع الخليج في دوري روشن السعودي
مشوار نادي الاتحاد في الموسم الحالي 2025-2026
استهل فريق الاتحاد مشواره في الموسم الرياضي 2025-2026 ببداية متذبذبة، بعد أن فقد أول ألقابه هذا الموسم بخسارته كأس السوبر السعودي أمام نظيره النصر بنتيجة 1-2 في الدور نصف النهائي، وهي النتيجة التي شكلت صدمة مبكرة لجماهير العميد الطامحة في موسمٍ حافل بالبطولات.
وعلى صعيد دوري روشن السعودي للمحترفين، خاض الاتحاد حتى الآن سبع مباريات، تمكن خلالها من تحقيق ثلاثة انتصارات مقابل تعادلين واحد وهزيمتين كانتا أمام النصر والهلال.
أما على الصعيد القاري، فقد واجه الاتحاد بداية صعبة في بطولة النخبة الآسيوية، حيث تلقى خسارتين متتاليتين أمام الوحدة الإماراتي وشباب الأهلي دبي في الجولتين الأولى والثانية من مرحلة الدوري، قبل أن يستعيد توازنه بتحقيق فوز عريض على الشرطة العراقي (4-1) في الجولة الثالثة، ليُعيد بعضًا من الأمل لجماهيره في المنافسة على إحدى بطاقات التأهل.
ورغم هذه النتائج المتباينة، يرى المتابعون أن الفريق يعيش مرحلة انتقالية فنية تحت قيادة المدرب البرتغالي سيرجيو كونسيساو، الذي يسعى إلى فرض أسلوبه الجديد وإعادة الانضباط التكتيكي للفريق، في وقتٍ ينتظر فيه أنصار العميد انتفاضة حقيقية تعيد الفريق إلى مستواه المعهود محليًا وآسيويًا.
العميد أظهر الكثير من بوادر التحسن خلال الفترة الأخيرة تحت قيادة كونسيساو وقد توج تلك الفترة الجيدة بالفوز على النصر في ثمن نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين بهدفين مقابل هدف واحد، ليحجز مقعده في ربع النهائي، وبعدها حقق الفريق عودة مذهلة أمام الخليج في آخر جولات دوري روشن السعودي، حيث حول تأخره بأربعة أهداف نظيفة إلى تعادل 4-4.