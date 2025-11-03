أخبار الاتحاد اليوم | حدث نادر للعميد أمام الشارقة، ورسالة حادة لفهد سندي بعد تصرفه أمام الخليج

يعيش الاتحاد حدثًا نادرًا خلال مواجهة الشارقة في رابع جولات دوري أبطال آسيا للنخبة، والتي ستقام على ملعب الإنماء بجدة مساء غدٍ الثلاثاء.

هذا الحدث يتمثل في غياب مدافعه دانيلو بيريرا عن قائمة الاتحاد للمرة الأولى هذا الموسم وكذلك للمرة الأولى منذ مواجهة الفيحاء في الـ11 من مايو الماضي، وقد كان غيابه عن تلك المباراة التي أقيمت لحساب دوري روشن السعودي بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.

المدافع البرتغالي خاض جميع مباريات الاتحاد هذا الموسم، في دوري روشن السعودي وكأس السوبر السعودي ودوري أبطال آسيا للنخبة وكأس خادم الحرمين الشريفين، باستثناء واحدة كانت أمام الوحدة في دور الـ32 من المسابقة الأخيرة، حيث فضل المدرب تواجده على مقاعد البدلاء لمنحه وقتًا للراحة، وسيغيب عن مواجهة الشارقة للإيقاف بعد تعرضه للطرد خلال مواجهة الشرطة الأخيرة في البطولة القارية.

غياب بيريرا سيُجبر المدرب سيرجي كونسيساو على إجراء تعديلات في خط دفاعه أمام الضيف الإماراتي، حيث أشارت صحيفة الرياضية السعودية إلى أنه سيلعب بالثلاثي سعد الموسى ومحمد برناوي وكارلو سيميتش، موضحة أن القرار النهائي سيكون بعد تدريب اليوم الإثنين.