"هل هربت وغابت عنك الشجاعة أم ظلمك الناقل؟" .. رسالة حادة لفهد سندي بعد تصرفه في ريمونتادا الاتحاد أمام الخليج

قلب فريق الاتحاد الطاولة في واحدة من أكثر مباريات دوري روشن السعودي إثارة هذا الموسم، بعدما حوّل تأخره بأربعة أهداف إلى تعادل دراماتيكي (4-4) أمام مضيفه الخليج، في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء أمس السبت على ملعب الأمير محمد بن فهد بالدمام، ضمن منافسات الجولة السابعة من البطولة.

بداية المباراة جاءت صادمة لجماهير الاتحاد، حيث فرض الخليج سيطرته المطلقة منذ الدقائق الأولى، وافتتح التسجيل عن طريق النرويجي جوشوا كينج في الدقيقة 14، قبل أن يضيف اليوناني كوستاس فورتونيس هدفين متتاليين في الدقيقتين 18 و37 — أحدهما من ركلة جزاء — لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بثلاثية نظيفة.

وزادت معاناة الاتحاد بطرد لاعبه البرازيلي فابينيو تفاريس في الدقيقة 32، ليُكمل اللقاء بعشرة لاعبين، ما جعل المهمة تبدو شبه مستحيلة. ومع بداية الشوط الثاني، واصل الخليج اندفاعه الهجومي وأضاف كينج الهدف الرابع في الدقيقة 47، لترتفع النتيجة إلى (4-0)، وسط اعتقاد الجميع بأن النقاط الثلاث أصبحت في طريقها للفريق المضيف.

لكن روح الاتحاد لم تعرف الاستسلام. فقد أشعل الفرنسي موسى ديابي المباراة من جديد بتقليص الفارق بهدفين في الدقيقتين 51 و86، بعد تمريرات متقنة من حسام عوار ومهند الشنقيطي. ومع دخول الوقت بدل الضائع، بدأ سيناريو الريمونتادا المذهلة، حين سجّل الألباني ماريو ميتاي الهدف الثالث في الدقيقة 90+6، قبل أن يفجّر فيصل الغامدي المدرجات بهدف التعادل القاتل في الدقيقة 90+8، ليقتنص الاتحاد نقطة ثمينة في واحدة من أكثر المباريات جنونًا هذا الموسم.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد الفريقين إلى 11 نقطة لكل منهما، مع تفوق الخليج بفارق الأهداف. كما واصل الفريق الشرقي عجزه عن تحقيق أي فوز على الاتحاد في تاريخ مواجهاتهما بدوري المحترفين، إذ التقى الطرفان 13 مرة، فاز الاتحاد في 8 منها، مقابل 5 تعادلات دون أي انتصار للخليج.

ويستعد الاتحاد لمواجهة غريمه التقليدي الأهلي في ديربي جدة المشتعل ضمن الجولة الثامنة، فيما يسعى الخليج لتعويض فقدان نقطتين ثمينتين عندما يحل ضيفًا على الحزم في مباراة يأمل فيها استعادة نغمة الانتصارات.