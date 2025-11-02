موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 القنوات الناقلة

يستقبل ملعب الانماء مباراة هامة وقوية تجمع بين الاتحاد والشارقة، ضمن مواجهات الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026.

ويدخل الاتحاد المباراة، بهدف مصالحة الجماهير بعد البداية المخيبة للآمال في البطولة، والخسارة في أول مباراتين، قبل أن يفوز على الشرطة في اللقاء الأخير.

على الجانب الآخر يطمح الشارقة لتحسين وضعه في جدول الترتيب، حيث افتتح الفريق الإماراتي، مشواره بفوز مثير على الغرافة، ثم تعادل مع السد، قبل أن يسقط أمام تراكتور، في الجولة الأخيرة.

وفي التقرير التالي من موقع جول، سنتعرف معًا على موعد مباراة الاتحاد والشارقة في دوري أبطال آسيا للنخبة 2025-2026 والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع.