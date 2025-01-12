آرسنال ومانشستر يونايتد | أموريم يتفوق على أرتيتا.. وروح "الكبار" تُسقط المتخاذل هافيرتز وشركاه!

الضيوف يتحدون النقص العددي..

خطف مانشستر يونايتد بطاقة التأهل إلى الدور الرابع من كأس الاتحاد الإنجليزي، بعدما تجاوز عقبة آرسنال بركلات الترجيح (5-3) مساء اليوم الأحد على ملعب الإمارات.

تقدم برونو فرنانديش للضيوف في الدقيقة 52، وذلك قبل أن يُطرد زميله ديوجو دالوت في الدقيقة 61، ويسجل جابرييل التعادل للجانرز في الدقيقة 61.

اتجهت المباراة إلى الشوطين الإضافيين، ولم يفلح أي من الفريقين في هز الشباك، لتفصل بينهما ركلات الترجيح.

الموضوع يُستكمل بالأسفل

أهدر كاي هافيرتز الركلة الثانية لآرسنال، بينما تمكن لاعبو يونايتد من تسجيل كل ركلاتهم، ليحصد الضيوف تذكرة تأهل مستحقة عن جدارة.