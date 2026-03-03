آخر رقصة لسارينا ويجمان؟ الأسود يبدأن مسيرتهن نحو المجد في كأس العالم للسيدات 2027 وسط حالة من عدم اليقين بشأن مستقبل مدربة منتخب إنجلترا

ولكن على الرغم من عدم وجود أي سبب يدعو إلى الاعتقاد بخلاف ذلك، فإن هذا هو السؤال الكبير الذي يظل يطرح نفسه على منتخب إنجلترا وهو يتطلع إلى المستقبل. تنتهي مدة عقد ويجمان في نهاية كأس العالم، وقد صرحت في المؤتمر الصحفي نفسه الذي عقد في فبراير أنه "لا يوجد أي مستجدات" بشأن مستقبلها.

وأضافت: "كأس العالم ما زال بعيدًا. كما قلت من قبل، نحن في محادثات مستمرة وما زلنا سعداء جدًا من كلا الجانبين. نحن الآن نركز حقًا على هذه التصفيات. نريد التأهل وأفضل طريقة للقيام بذلك هي في يونيو. نحن نسعى لتحقيق ذلك ولنقم بذلك أولاً".

في هذا الوقت تقريبًا من الدورة السابقة للبطولة، وقعت ويجمان على تمديد عقدها الأخير، في يناير 2024، بعد كأس العالم للسيدات 2023 مباشرة وقبل بدء تصفيات بطولة أوروبا 2025 بوقت قصير. ولكن الآن، بعد ثمانية أشهر من مجد يورو 2025 ومع بدء تصفيات كأس العالم للسيدات 2027 يوم الثلاثاء ضد أوكرانيا، من غير الواضح ما إذا كانت ويجمان ستظل في منصبها بعد البطولة المقبلة.

هل يمكن أن تكون المدربة الأكثر نجاحًا في تاريخ فريق Lionesses على وشك خوض "رقصتها الأخيرة"؟ أم أن هذا مجرد إجراء شكلي سيتم حسمه خلال الأشهر القليلة المقبلة؟ هل ستظل ويجمان على رأس فريق إنجلترا بعد عام 2027؟ أم أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم (FA) بحاجة إلى البدء في التفكير في الحياة بعد رحيل الهولندية؟