Real Madrid CF v Sevilla FC - LaLiga EA SportsGetty Images Sport
Peter McVitie و معتز الجمال

فيديو | شر البلية ما يضحك.. انزلاق "كوميدي" لـ"الغاضب" جولر يضاعف أوجاع ريال مدريد!

تفاقمت معاناة ريال مدريد في المملكة العربية السعودية بسبب لحظة من "الإذلال واسع الانتشار" لأردا جولر، الذي وجد نفسه في حرج شديد بعد محاولة غاضبة لركل زجاجة مياه ارتدت عليه بشكل كارثي عقب الهزيمة 3-2 في كأس السوبر الإسباني أمام الغريم التقليدي برشلونة.

أصبح صانع الألعاب التركي، الذي عانى من مشاركة صعبة كبديل، مادة للسخرية على وسائل التواصل الاجتماعي مع ظهور لقطات له وهو ينزلق ويسقط على ظهره بينما كان خصومه يحتفلون بانتصارهم بلقب السوبر الإسباني. التي تُنقل عبر "تطبيق ثمانية" بشكلٍ مجاني في الشرق الأوسط.

السوبر الإسباني مجانًا وحصريًا على تطبيق ثمانية الناقل الحصري لدوري روشن السعودي


  • ريال مدريد يسقط مجددًا أمام برشلونة

    انتهت رحلة مدريد إلى جدة باليأس ليلة الأحد حيث سقطوا في فخ هزيمة مؤلمة بنتيجة 3-2 أمام برشلونة في نهائي كأس السوبر الإسباني.

    في مباراة اتسمت بالهفوات الدفاعية ونهاية فوضوية للشوط الأول، سقط فريق تشابي ألونسو في النهاية بفضل ثنائية من رافينيا وهدف من روبرت ليفاندوفسكي.

    وبينما وجد فينيسيوس جونيور والشاب جونزالو جارسيا طريق الشباك لصالح "لوس بلانكوس"، كانت الليلة ملكاً للكتالونيين، الذين رفعوا لقب كأس السوبر السادس عشر في تاريخهم.

    بالنسبة لجولر، امتد إحراج الأمسية إلى ما هو أبعد من لوحة النتائج. لاعب الوسط البالغ من العمر 20 عاماً، الذي دخل في الدقيقة 68 بدلاً من فيديريكو فالفيردي في محاولة لإنقاذ المباراة، عانى للتأثير على الإيقاع أو فك شفرة دفاع برشلونة خلال فترة وجوده على أرض الملعب.

    وقد وصل إحباطه إلى ذروته مع صافرة النهاية. وبينما اندفع بدلاء برشلونة إلى الملعب للاحتفال بالاحتفاظ باللقب، شوهد جولر بالقرب من المنطقة الفنية، وكان غاضباً بوضوح من النتيجة.

    وفي خطوة لتفريغ غضبه في زجاجة مياه بالقرب من خط التماس، أرجح جولر قدمه اليسرى بقوة، ليفقد توازنه على العشب. وبدلاً من ضرب الزجاجة، خذلته قدم الارتكاز، ليسقط مرتطماً بظهره على الأرض.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

    • إعلان

  • شاهد المقطع

  • رمز لليلة محبطة

    لسوء الحظ، أصبحت الحادثة الصورة المعبرة عن ليلة محيرة لريال مدريد. وفي حين أن الانزلاق بحد ذاته كان لحظة من "الكوميديا الهزلية"، إلا أنه أكد على الافتقار إلى الهدوء الذي عانى منه الفريق طوال النهائي.

    قاتل مدريد بشجاعة في الشوط الأول، حيث سجل فينيسيوس جونيور هدفاً فردياً مذهلاً للتعادل، لكنهم كانوا في النهاية الطرف الأضعف أمام فريق برشلونة الذي أدار المباراة بشكل أفضل في المراحل الختامية.

    كانت معاناة جولر عرضاً لأداء مفكك من البدلاء. ومع جلوس كيليان مبابي أيضاً على مقاعد البدلاء بسبب مشكلة في الركبة وعدم قدرته على تغيير الكفة بعد دخوله المتأخر، وقع العبء على النجوم الشباب لتقديم الإضافة، لكنهم فشلوا في ذلك.

    لم تكن وسائل التواصل الاجتماعي رحيمة، حيث سارع مشجعو الخصم لمشاركة المقطع كاستعارة مجازية لموسم مدريد الذي ينزلق بعيداً في اللحظات الحاسمة.

    "كوميديا الأخطاء" التي أدت إلى هدف الفوز لرافينيا - تسديدة غيرت اتجاهها وخدعت تيبو كورتوا - انعكست في حادثة جولر المؤسفة على خط التماس. إنه تحول قاسي للاعب أظهر ومضات من "موهبته الاستثنائية"، لكنه واجه تساؤلات بشأن معدل عمله الدفاعي وسلوكه في التدريبات خلال الأشهر الأخيرة.

     مجاناً وحصرياً عبر تطبيق ثمانيةحمل التطبيق!

  • FBL-KSA-ESP-SUPERCUP-ATLETICO MADRID-REAL MADRIDAFP

    الضغوط تتزايد على ألونسو

    تترك الهزيمة ريال مدريد باحثاً عن إجابات مع عودتهم للواجبات المحلية. كانت هذه ثاني خسارة متتالية لهم في نهائي كأس السوبر أمام برشلونة، وهي إحصائية لن تروق لإدارة البرنابيو. بدأت الأسئلة تُطرح بالفعل حول تشابي ألونسو، الذي وصف بعض المراقبين إعداده التكتيكي بأنه "محيّر"، لا سيما الهشاشة الدفاعية التي سمحت لبرشلونة بتسجيل ثلاثة أهداف.

    بالنسبة لجولر، سيكون التحدي الفوري هو تجاوز الحرج وإعادة التركيز. تُعاش حياة لاعب ريال مدريد تحت المجهر، وسرعان ما تُنسى الحوادث المؤسفة إذا تحسن الأداء على أرض الملعب.

    ومع تأخر الفريق الآن بفارق أربع نقاط خلف برشلونة في سباق لقب الدوري الإسباني، لم يعد هناك مجال لمزيد من الانزلاقات، مع دخول الموسم مرحلته الحرجة.

    تمتلك شبكة ثمانية - الناقل الحصري لدوري روشن السعودي - حقوق بث مباريات كأس السوبر الإسباني حصريًا، لذا يمكنك مشاهدة كأس السوبر الإسباني 2025-2026، عبر تطبيقها.


كأس ملك إسبانيا
ألباسيتي crest
ألباسيتي
ألباسيتي
ريال مدريد crest
ريال مدريد
ريال مدريد
كأس ملك إسبانيا
راسينج سانتاندير crest
راسينج سانتاندير
SAN
برشلونة crest
برشلونة
برشلونة
0