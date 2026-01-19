"امسحوا دموعكم بمنشفتي".. حارس نيجيريا يسخر من المغرب بعد "فضيحة" الاعتداء على لاعب السنغال!

في ليلة درامية لن تمحى من ذاكرة الكرة الإفريقية، توجت السنغال بلقب "كان 2025" ليس فقط بفضل أقدام اللاعبين، بل بفضل حكمة النجم ساديو ماني الذي أنقذ بلاده من فضيحة تاريخية.

المشهد كان عبثياً بامتياز؛ فبعد احتساب الحكم جاك جان ندالا ركلة جزاء قاتلة للمغرب في الوقت بدل الضائع، أمر المدرب السنغالي "بابي ثياو" لاعبيه بالانسحاب من الملعب اعتراضاً على القرار، وكادت المباراة تنتهي بنهاية مأساوية لأسود التيرانجا.

هنا ظهر معدن القائد الحقيقي، حيث رفض ماني الانصياع لقرار الانسحاب العاطفي، وأجبر زملاءه على البقاء والقتال، مراهناً على عدالة السماء أو اهتزاز الخصم.

وكأن القدر كافأه، أطاح نجم المغرب براهيم دياز بركلة الجزاء التي كانت كفيلة بإنهاء الحلم، لتدب الروح مجدداً في جسد السنغال.

هذا الموقف النفسي المعقد كان نقطة التحول؛ إذ انهار التركيز المغربي بعدها، واستغل "بابي جايي" تمريرة إدريسا السحرية في الشوط الإضافي الأول (الدقيقة 94) ليسجل هدف الذهب، ويثبت أن "تمثالاً" يجب أن يُشيد لساديو ماني، الذي حول قرار الانسحاب الأرعن إلى رقصة تتويج تحت أمطار المغرب، محافظاً على عرش بلاده القاري.