"تعرضت للإهانة وأنا أمثل الهلال باحترام أمام العالم ولكن!" .. سافيتش يكشف سر أزمته مع جمهور الزعيم

الوضع داخل الهلال يخرج عن السيطرة..

كشف سيرجي ميلينكوفيتش سافيتش، متوسط ميدان نادي الهلال، عن كواليس مناوشته مع جمهور الفريق الأول لكرة القدم؛ بعد مباراة الرياض.

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الهلال سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الرياض، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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وبعد المباراة مباشرة.. أطلق جمهور الهلال "صافرات الاستهجان" ضد نجوم الفريق؛ لينتشر مقطع فيديو يظهر سافيتش، وهو يقف أمام المدرجات غاضبًا، ويطالب المشجعين بتحية اللاعبين أو الخروج من الملعب.