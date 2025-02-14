فيديو | "سافيتش غاضب وتصرف مثير من مالكوم!" .. ثنائي الهلال يرد على استهجان الجمهور

الهلال "يغلي" بعد تراجع النتائج مؤخرًا..

يبدو أن الأمور بدأت تخرج عن السيطرة في نادي الهلال؛ وهذا ما اتضح بعد نهاية مباراة الفريق الأول لكرة القدم ضد الرياض، مساء اليوم الجمعة.

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الهلال سقط في فخ التعادل (1-1) أمام الرياض، على ملعب "المملكة أرينا" في العاصمة السعودية، ضمن منافسات الجولة 20 من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين.

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بهذه النتيجة.. وصل الهلال إلى نقطته الـ48، في "وصافة" جدول ترتيب دوري روشن السعودي؛ وبفارق نقطة عن الاتحاد "المتصدر"، الذي أصبح بإمكانه توسيع الفارق إلى 4 نقاط، بنهاية الجولة 20.