لا يزال موقف الدولي البرتغالي روبن نيفيش، وسط ميدان الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال، حول تجديد عقده، مثار جدل كبير، بين تأكيد على البقاء وأنباء حول اتجاه اللاعب نحو الرحيل عن قلعة الزعيم.

وفتح مسؤولو الهلال ملف تجديد عقود نجومه الأجانب، حيث أعلن - بالفعل - عن تمديد عقد الحارس المغربي ياسين بونو، ونجم الوسط الصربي سيرجي سافيتش، حتى صيف 2028، فيما لا تزال المفاوضات جارية مع روبن نيفيش وخاليدو كوليبالي، اللذين ينتهي عقدهما الحالي في يونيو 2026.

وأثار مستقبل روبن نيفيش، جدلًا في الفترة الأخيرة، بعد تردد أنباء حول رغبة البرتغالي في العودة إلى أوروبا، ما دفعه لعدم الاتفاق على تجديد عقده مع الهلال بشكل رسمي - حتى الآن -.