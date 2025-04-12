النصر والرياض | كفاكم صياحًا فمن غيره "يهزم المستحيل".. كريستيانو رونالدو يخرس الجميع في 9 دقائق!

النجم البرتغالي 10/10..

قاد النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو فريقه النصر للفوز على الرياض بنتيجة 2-1 مساء اليوم السبت، على ملعب الأول بارك، ضمن منافسات الجولة 27 من الدوري السعودي للمحترفين.

على عكس مجريات اللعب، تقدم الرياض بهدف فايز سليماني في الدقيقة 45+2 مع نهاية الشوط الأول، ليعود رونالدو في الشوط الثاني ويسجل هدفين في الدقيقتين 56 و64.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثالث بالدوري السعودي، بفارق نقطة واحدة خلف الهلال (الوصيف) و8 نقاط خلف الاتحاد (المتصدر).

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