بعد مزاعم المنشطات والرحيل عن الهلال .. سيموني إنزاجي يكشف دور الأهلي في سفر مالكوم إلى إسبانيا

صاحب الـ28 عامًا غاب عن مواجهة الهلال أمام الغرافة أمس الإثنين، والتي أقيمت على أرض الأخير، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري بدوري أبطال آسيا للنخبة.

اللقاء حسمه الزعيم لصالحه بثنائية مقابل هدف وحيد، ليتصدر جدول ترتيب مجموعة بـ12 نقطة أي بالعلامة الكاملة مع مرور أربع جولات من المسابقة.

لكن في صباح يوم المباراة والليلة التي سبقتها، أثير الكثير من الجدل حول سبب سفر مالكوم لتلقي العلاج في إسبانيا، رغم إمكانية العلاج في العاصمة السعودية "الرياض"..