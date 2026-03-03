AFP
المدعون العامون يفتحون تحقيقاً في موناكو بتهمة غسل الأموال والفساد المرتبط برعاية جمهورية الكونغو الديمقراطية
نشأة التحقيق
وفقًا لوكالة فرانس برس (AFP)، بدأ المدعي العام في موناكو تحقيقًا أوليًا في العلاقات التجارية التي تربط موناكو وجمهورية الكونغو الديمقراطية. وأكدت مصادر قضائية يوم الثلاثاء أن هذا الإجراء القانوني نابع من شكوى رسمية قدمها مواطنان كونغوليان مجهولان يقيمان في فرنسا. وأعربا عن قلقهما العميق إزاء احتمال وجود مخالفات مالية مقنعة في الاتفاقية الرياضية.
وتركز التحقيقات على عقد رعاية أبرم في يونيو 2025 بين نادي كرة القدم الموناكو والحكومة الكونغولية. وتبلغ قيمة الاتفاقية 4.8 مليون يورو على مدى ثلاثة مواسم، وتتميز بشكل أساسي بشعار "جمهورية الكونغو الديمقراطية - قلب إفريقيا" على أكمام اللاعبين. وعلى الرغم من وجود شراكات مماثلة ذات قيمة أعلى مع نادي برشلونة ونادي ميلان، إلا أن هذه الاتفاقية المحددة مع موناكو أثارت شكوكاً فورية بين شخصيات المعارضة والشتات.
ادعاءات الاستغلال والفساد
يقول المحامون الذين يمثلون المشتكين المجهولين إن الصورة الرائعة للنادي الفرنسي الكبير يتم استغلالها بشكل كبير على حساب الشعب الكونغولي. هيرفيه دياكيزي، المحامي الذي يمثل المواطنين، قال لوكالة فرانس برس إن موكلوه معجبون جدًا بموناكو، لكنهم يعتقدون أن بعض الأشخاص استغلوا هذه السمعة لسرقة شعبهم.
كان الهدف المعلن من الرعاية هو تعزيز السياحة وجذب الاستثمارات الأجنبية والاستفادة من خبرة موناكو الرياضية لتطوير كرة القدم المحلية. لكن المنتقدين يعارضون هذا الرأي بشدة. ويشيرون إلى المفارقة الصارخة المتمثلة في أن معظم الدول الأوروبية تنصح حالياً بعدم السفر السياحي إلى هذا البلد الذي يعاني من الصراعات. ويصر المعارضون على أن ضخ ملايين اليوروهات في كرة القدم الأوروبية النخبوية هو سوء توزيع خطير للموارد التي ينبغي تخصيصها للبنية التحتية المحلية التي هي في أمس الحاجة إليها.
وزير الرياضة الكونغولي قيد التحقيق
تركز الشكوى القانونية بشكل خاص على ديدييه بوديمبو، وزير الرياضة في جمهورية الكونغو الديمقراطية. وتؤكد التهمة أن تنفيذ هذا العقد الذي تبلغ قيمته عدة ملايين من اليورو قد تجاوز تمامًا لوائح المشتريات العامة المعمول بها. ويزعم المدعون وجود غياب صارخ لخطوط ميزانية محددة ويشيرون إلى غياب تام لأي عملية مناقصة تنافسية، مما يثير شكوكًا جدية حول الطبيعة الحقيقية للمعاملة المالية بين الحكومة والنادي.
"نحن ندخل في منطق الممارسات غير القانونية مع الرشاوى والعمولات؛ هناك أمور يجب التحقق منها"، قال دياكيزي. تشير المخالفات الإجرائية إلى وجود محاولة متعمدة لتجاوز الشفافية. بعد تقييم أولي للشكوى، قررت النيابة المالية الوطنية الفرنسية (PNF) أن المسألة تستدعي اتخاذ مزيد من الإجراءات، وأحالت القضية رسمياً إلى المدعي العام في موناكو للتعمق في المسارات المالية المعقدة للصفقة.
فحص مصادر الأموال
الهدف الأساسي من التحقيق الذي تم فتحه مؤخرًا في موناكو هو تتبع وفحص مصدر الأموال المستخدمة لتمويل رعاية الأكمام البالغة قيمتها 4.8 مليون يورو بدقة. وتهدف السلطات إلى الكشف عما إذا كانت هذه الأموال تمثل غسلًا لأصول عامة مختلسة. سيتم فحص السجلات المالية والمعاملات المرتبطة بالصفقة بدقة للتأكد من عدم إدخال أي أموال غير مشروعة إلى النظام المالي للإمارة من خلال هذه الشراكة الرياضية.
استجابةً للوضع القانوني المتطور، حافظت موناكو على موقف تعاوني فيما يتعلق بالتحقيق الأولي. عندما طلبت وكالة فرانس برس تعليقًا على الادعاءات والتحقيق الذي تلاها، قدم النادي ردًا موجزًا. وقال متحدث باسم النادي: "يأخذ نادي موناكو العلم ويبقى تحت تصرف السلطات المختصة".
