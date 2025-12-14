"اللعنة ليس هكذا".. لاعبو أوساسونا يوبخون لامين يامال في مواجهة برشلونة!

لم يحظَ لامين بأفضل أمسياته أمس السبت. كان لاعب البارسا مشاركاً بفعالية أمام أوساسونا، لكن الأمور لم تسر كما كان يتوقع.

بطل المباراة كان رافينيا، وتألق بيدري وفيران توريس مجدداً. لم يتمكن لامين من تسجيل أي هدف أو تقديم أي تمريرة حاسمة، وكانت هناك فترات خلال المباراة بدأ فيها يشعر بالإحباط (اليأس).

رصدت كاميرات "موفيستار" تسلسلاً للأحداث قام فيه عدة لاعبين من أوساسونا بتوبيخ اللاعب الإسباني بسبب رمي نفسه. سقط لامين داخل المنطقة مطالباً بضربة جزاء. لم يأخذ الحكم ذلك بعين الاعتبار، وقام هيراندو، لاعب أوساسونا، بتوبيخه قائلاً: "يا لامين، ليس هذا، ليس هكذا، اللعنة... ليس هذا. ليس هذا أيها الـ...".

لم يرغب لاعب البارسا في إثارة المزيد من الجدل وابتعد عن اللعبة دون الرد على لاعبي أوساسونا الذين استهجنوا (عابوا عليه) رمي نفسه داخل المنطقة.