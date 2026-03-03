اللبوات ولياه ويليامسون من بين المرشحين لجوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026، كما تم ترشيح أوسمان ديمبيلي وأيتانا بونماتي وديزير دوي

في العام الماضي، لم يشمل لقب "رياضي العام"، الذي فاز به السويدي موندو دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي في القفز بالزانة، أي مرشح من كرة القدم، حيث فاز بالجائزة نجم التنس كارلوس ألكاراز، والسباح ليون مارشاند، والدراج تادي بوجاكار، وسائق الفورمولا 1 ماكس فيرستابن.

لكن هذا العام، يتنافس لاعبو كرة القدم على جائزتي أفضل رياضي وأفضل رياضية للعام، حيث تسعى أيتانا بونماتي للفوز بالجائزة الأخيرة للمرة الثانية. تم ترشيح لاعبة خط وسط برشلونة وإسبانيا، التي فازت بآخر ثلاث جوائز كرة الذهب النسائية، في عام 2025 بعد فوزها في عام 2024، لكنها خسرت أمام لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز.

بالنسبة لجائزة الرجال، يتنافس الفائز بجائزة الكرة الذهبية أوسمان ديمبيلي إلى جانب دوبلانتيس وألكاراز وبوجاكار ونجم التنس الآخر جانيك سينر والدراج مارك ماركيز. في غضون ذلك، ستنافس بونماتي الثنائي الأمريكي في ألعاب القوى ميليسا جيفرسون-وودن وسيدني ماكلوغلين-ليفرون، والعداءة الكينية فيث كيبيغون، ونجمة التنس أرينا سابالينكا، والسباحة الأمريكية كاتي ليديكي.