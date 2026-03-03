Getty Images/GOAL
اللبوات ولياه ويليامسون من بين المرشحين لجوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026، كما تم ترشيح أوسمان ديمبيلي وأيتانا بونماتي وديزير دوي
- Getty Images
أوسمان ديمبيلي وأيتانا بونماتي يتنافسان على الجوائز الرئيسية
في العام الماضي، لم يشمل لقب "رياضي العام"، الذي فاز به السويدي موندو دوبلانتيس، حامل الرقم القياسي في القفز بالزانة، أي مرشح من كرة القدم، حيث فاز بالجائزة نجم التنس كارلوس ألكاراز، والسباح ليون مارشاند، والدراج تادي بوجاكار، وسائق الفورمولا 1 ماكس فيرستابن.
لكن هذا العام، يتنافس لاعبو كرة القدم على جائزتي أفضل رياضي وأفضل رياضية للعام، حيث تسعى أيتانا بونماتي للفوز بالجائزة الأخيرة للمرة الثانية. تم ترشيح لاعبة خط وسط برشلونة وإسبانيا، التي فازت بآخر ثلاث جوائز كرة الذهب النسائية، في عام 2025 بعد فوزها في عام 2024، لكنها خسرت أمام لاعبة الجمباز الأمريكية سيمون بايلز.
بالنسبة لجائزة الرجال، يتنافس الفائز بجائزة الكرة الذهبية أوسمان ديمبيلي إلى جانب دوبلانتيس وألكاراز وبوجاكار ونجم التنس الآخر جانيك سينر والدراج مارك ماركيز. في غضون ذلك، ستنافس بونماتي الثنائي الأمريكي في ألعاب القوى ميليسا جيفرسون-وودن وسيدني ماكلوغلين-ليفرون، والعداءة الكينية فيث كيبيغون، ونجمة التنس أرينا سابالينكا، والسباحة الأمريكية كاتي ليديكي.
- Getty
اللبوات يواجهن باريس سان جيرمان في جائزة الفرق
حقق كرة القدم نجاحًا كبيرًا في جائزة لوريوس لأفضل فريق في العالم، وهناك احتمالات كبيرة لتكرار هذا النجاح، حيث تم ترشيح فريقين لكرة القدم في عام 2026. ففي جميع الدورات الخمس الأخيرة من هذه الجائزة، وستة من الدورات السبع الأخيرة، فازت فرق كرة القدم، بما في ذلك المنتخبات الوطنية للرجال في فرنسا وإيطاليا والأرجنتين، ومنتخب إسبانيا الذي تلعب فيه بونماتي، بالإضافة إلى بايرن ميونيخ، وريال مدريد في العام الماضي.
هذه المرة، تم ترشيح كل من باريس سان جيرمان، الفائز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، ومنتخب إنجلترا للسيدات، الذي دافع عن لقبه الأوروبي في سويسرا، إلى جانب فريق كأس رايدر الأوروبي، وفريق الكريكيت النسائي الهندي، وأوكلاهوما سيتي ثاندر، وفريق ماكلارين للفورمولا 1.
هناك ترشيح آخر لباريس سان جيرمان، حيث رشح ديزير دوي لجائزة أفضل لاعب صاعد في العالم، التي فاز بها يامال العام الماضي. وانضم إليه في القائمة المختصرة لاعب التنس البرازيلي جواو فونسيكا، ولاعب كرة السلة الكندي شاي جيلجوس ألكسندر، ونجم لعبة السهام لوك ليتلر، وبطل الفورمولا 1 لاندو نوريس، والسباح يو زيدي.
- Getty Images
من إصابة في الرباط الصليبي الأمامي إلى قائد الفائز بكأس أوروبا: عودة ويليامسون تحظى بالتقدير
ترشيح ويليامسون يأتي في فئة "عودة العام العالمية"، التي تضم العديد من القصص الملهمة. بعد إصابتها بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي قبل ثلاثة أشهر فقط من كأس العالم للسيدات 2023، مما أجبرها على التغيب عن شرف قيادة منتخب بلادها في أكبر بطولة في هذه الرياضة، عادت ويليامسون من تلك المحنة العام الماضي عندما قادت إنجلترا إلى لقب آخر في بطولة أمم أوروبا.
كما تم ترشيح أماندا أنيسيموفا، لاعبة التنس الأمريكية التي وصلت إلى نهائيات ويمبلدون والولايات المتحدة المفتوحة في عام 2025، بعد عامين من ابتعادها عن الرياضة لإعطاء الأولوية لصحتها العقلية؛ وإيغان برنال، الدراج الكولومبي الذي فاز بأول مرحلة من جولة جراند تور منذ حادثه الذي كاد أن يودي بحياته في عام 2022؛ يوليمار روخاس، التي عادت من غياب دام عامين بسبب إصابة في وتر العرقوب لتفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم لألعاب القوى؛ روري ماكلروي، لاعب الجولف الذي أنهى انتظارًا دام 11 عامًا لفوز كبير آخر بفوزه في بطولة الماسترز ليكمل مسيرته في البطولات الأربع الكبرى؛ والدراج البريطاني سيمون ييتس، الذي فاز بسباق جيرو دي إيطاليا 2025، بعد سبع سنوات من خسارته لصدارة دامت 38 دقيقة في عام 2018.
فازت ريبيكا أندرادي، لاعبة الجمباز البرازيلية، بهذه الجائزة في عام 2025.
- Getty Images
متى ستقام حفل جوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026؟
سيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز لوريوس العالمية للرياضة 2026 في 20 أبريل، خلال حفل يقام في قصر سيبيليس في مدريد، إسبانيا. سيتم منح ثماني جوائز في المجموع، مع فرصة للكرة القدم للفوز بأربع جوائز، مقابل ثلاث فرص في عام 2025.
