الكشف عن سبب مشاهدة جوزيه مورينيو الموقوف مباراة بنفيكا ضد ريال مدريد في دوري أبطال أوروبا من "مكان سري"
مورينيو يشاهد مباراة ريال مدريد وبنفيكا بعد أن تجاهل مقصورة كبار الشخصيات
عاد "الاستثنائي" الذي أطلق على نفسه هذا اللقب إلى العاصمة الإسبانية بعد 4652 يوماً من انتهاء فترة عمله كمدرب لريال مدريد في عام 2013. وقد اعترف بأنه لم يعد إلى هناك منذ ذلك الحين.
حقق مورينيو لقب الدوري الإسباني وكأس الملك خلال فترة عمله مع الفريق الأبيض، ولا يزال يحظى بدعم كبير من قاعدة جماهيرية متحمسة. ومع ذلك، لم يكن هناك أي لقاء علني عند عودته إلى الأجواء المألوفة.
وقد خصص ريال مدريد مقعدًا خاصًا لمورينيو، وتجمع المصورون حول المقصورة المخصصة له، لكن المدرب البالغ من العمر 63 عامًا لم يصل أبدًا. ويُزعم أن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) سعى في مرحلة ما إلى منع الصحافة المتجمعة من تصوير المدرب السابق لتشيلسي وإنتر ميلان.
لكنه لم يتزحزح عن موقفه، وتزعم صحيفة ماركا الإسبانية أن مورينيو قضى المباراة بأكملها في حافلة فريق بنفيكا. لم يكن هناك ما يثير حماس مورينيو في تلك الليلة.
مورينيو تعرض لانتقادات بعد اشتباك مثير للجدل في ملعب إستادو دا لوز
استعاد بنفيكا التعادل المؤقت عندما افتتح رافا سيلفا التسجيل في سانتياغو برنابيو في الدقيقة 14، لكن أوريليان تشواميني سجل هدف التعادل لريال مدريد بعد أقل من دقيقتين. وسجل فينيسيوس جونيور هدفاً آخر قبل 10 دقائق من نهاية المباراة ليضمن تأهل ريال مدريد إلى دور الـ16.
وجد مورينيو نفسه في قلب عاصفة بعد لقاء بنفيكا الأول مع ريال مدريد في استاد دا لوز. شابت تلك المباراة مزاعم بتصريحات عنصرية من جانلوكا بريستياني موجهة إلى مهاجم البلانكوس فينيسيوس.
وقال مورينيو بصراحة للصحفيين عند تناوله لهذا الحادث، الذي لا يزال قيد التحقيق: "كان يجب أن يكون لحظة جنونية في المباراة، هدف رائع في مباراة جيدة... هؤلاء الموهوبون قادرون على القيام بهذه الأشياء الجميلة، لكن للأسف لم يكتف [فينيسيوس] بالسعادة لتسجيله ذلك الهدف المذهل ثم انتهت المباراة. عندما تسجل هدفًا كهذا، تحتفل بطريقة محترمة".
وعندما سُئل عما إذا كان يشعر أن فينيسيوس "استفز" لاعبي بنفيكا وجماهيره باحتفاله - حيث توجه البرازيلي نحو علم الزاوية الذي كان أمام مشجعي الفريق المضيف مباشرة - أضاف مورينيو: "نعم، أعتقد ذلك. الكلمات التي تبادلها بريستياني وفينيسيوس، أريد أن أكون محايدًا. لا أعلق على ذلك".
الاتحاد الأوروبي لكرة القدم يفرض حظراً مؤقتاً على بريستياني
لم يشارك بريستياني في مباراة الإياب مع ريال مدريد، بعد أن فرضت عليه الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) حظراً مؤقتاً لمدة مباراة واحدة. استأنف بنفيكا هذا القرار، مما يعني أن الجناح الأرجنتيني سافر إلى إسبانيا، لكنه لم يُسمح له باللعب وقد يتعرض لعقوبة إيقاف طويلة الأمد.
أكد بريستياني براءته، قائلاً بعد الاشتباك المثير للجدل مع ريال مدريد: "أريد أن أوضح أنني لم أوجه في أي وقت من الأوقات إهانات عنصرية للاعب فينيسيوس جونيور، الذي أسف لفهمه الخاطئ لما اعتقد أنه سمعه. لم أكن عنصرياً مع أي شخص وأنا آسف للتهديدات التي تلقيتها من لاعبي ريال مدريد".
وقد أخبر منذ ذلك الحين لجنة التحقيق التابعة للاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA) أنه استخدم عبارة مسيئة للمثليين ضد البرازيلي، وليس عبارة عنصرية. وقد واجه مورينيو انتقادات بسبب دفاعه عن لاعبه، لكنه ظل صامتًا منذ ذلك المساء.
مورينيو يركز على الشؤون المحلية بعد خروج فريقه من البطولة الأوروبية
قرر مورينيو عدم التحدث إلى وسائل الإعلام بعد خروج بنفيكا من المنافسة القارية. وينصب اهتمامه الآن على الشؤون المحلية، مع رحلة إلى جيل فيسنتي المقرر إجراؤها يوم الاثنين. وسيعود إلى مقاعد البدلاء في تلك المباراة، ويسعى إلى تقليص فارق النقاط السبع الذي يفصله عن المتصدر بورتو في الصراع المستمر على لقب الدوري البرتغالي الممتاز.
