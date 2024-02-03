الكان أرض المعجزات.. فوفانا "ينتقم" من النصر وكيسييه "أسد" ضل الطريق في الأهلي!

ماذا قدم ثنائي الدوري السعودي أمام مالي؟

واصلت كوت ديفوار صناعة الخيال في كأس الأمم الأفريقية التي تحتضنها على أرضها، وتجاوزت مالي بسيناريو درامي في ربع النهائي بنتيجة (2-1)، بعد الوقت الإضافي مساء اليوم السبت على ملعب السلام.

تقدم منتخب مالي بهدف دورجيلس نيني في الدقيقة 71، بينما سجل منتخب كوت ديفوار ثنائية في الوقت القاتل عن طريق سيمون ادينجرا (90)، وعمر دياكيتي (120+2)، لتضرب الأفيال موعدًا في نصف النهائي مع الكونغو الديمقراطية يوم 7 فبراير المقبل.

ويستعرض "جول" في هذا التقرير، ما قدمه ثنائي كوت ديفوار فرانك كيسييه، نجم أهلي جدة، وسيكو فوفانا، لاعب النصر المعار للاتفاق: