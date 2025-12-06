الضباب يربك خطط برشلونة.. تأخير "إجباري" يسبق مواجهة بيتيس!

تكتسب مواجهة برشلونة ومضيفه ريال بيتيس أهمية استراتيجية بالغة في رسم ملامح المنافسة على قمة الدوري الإسباني هذا الموسم.

فبالنسبة لكتيبة المدرب هانز فليك، لا تمثل المباراة مجرد 90 دقيقة عادية، بل هي اختبار حقيقي للشخصية تحت ضغط هائل؛ حيث يدخل "البلوجرانا" اللقاء بشعار "الفوز ولا شيء غيره" للحفاظ على صدارة الترتيب برصيد 37 نقطة.

ويدرك الكتالونيون أن أي تعثر في "بينيتو فيلامارين" قد يكلفهم التنازل عن "القمة" لصالح الغريم الأزلي ريال مدريد، الذي يتربص بالصدارة بفارق نقطة يتيمة، مما يجعل الخطأ ممنوعًا تمامًا.

على الجانب الآخر، يرى ريال بيتيس في هذه القمة فرصة ذهبية لخلط الأوراق وإثبات الذات. فالفريق الأندلسي، الذي يقدم موسمًا مميزًا وضعه في المركز الخامس برصيد 24 نقطة، يطمح لاستغلال عاملي الأرض والجمهور الجارف لتحقيق فوز يقفز به نحو المربع الذهبي، ويعزز حظوظه في حجز مقعد مؤهل لدوري أبطال أوروبا. إنها معركة تكسير عظام بين رغبة برشلونة في التمسك بالقمة، وطموح بيتيس المشروع في اقتحام نادي الكبار.