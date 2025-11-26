Chelsea FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport
معتز الجمال

"لم نكن نعرف أن الفارق بين الليجا والبريميرليج شاسع لهذه الدرجة".. سقوط برشلونة أمام تشيلسي يفجر الجدل في إسبانيا!

تحسر هانز فليك مدرب برشلونة على خسارة فريقه ضد تشيلسي بثلاثية نظيفة في دوري أبطال أوروبا، كما سلط الضوء على طرد رونالد أراوخو باعتباره مفتاح التعثر أمس الثلاثاء في ملعب ستامفورد بريدج.

لم تكن هزيمة برشلونة بثلاثية أمام تشيلسي مجرد كبوة عابرة، بل فجرت جدلاً واسعاً في الأوساط الرياضية الإسبانية.

فبينما يحاول هانز فليك احتواء الموقف بوعود "التحسن"، فتحت المباراة باب المقارنات المؤلمة، حيث اعتبر إعلاميون بارزون مثل خوانما كاستانيو أن السقوط كشف عن "فارق سحيق" بين مستوى الليجا والبريميرليج.

  • برشلونة يسقط من جديد في دوري الأبطال

    في ليلة صادمة، تعرض برشلونة لانتكاسة كبرى بسقوطه بثلاثية نظيفة أمام تشيلسي، وهي نتيجة وصفت بـ"الإذلال الكروي" للمدرب هانز فليك.

    هذه الهزيمة في الجولة الخامسة من دوري الأبطال لم تُعقد حسابات التأهل فحسب، بل حطمت رقمًا مميزًا للمدرب الألماني؛ إذ تُعد هذه المباراة الأولى في تاريخه بالمسابقة التي يفشل فيها فريقه في زيارة الشباك، كاسرًا سجله التهديفي المستمر منذ حقبته مع بايرن ميونخ.

    بعد موسم سابق وصل فيه لنصف النهائي، وجد فليك نفسه عاجزًا أمام طوفان "البلوز"، حيث تناوب جول كوندي (بالخطأ في مرماه)، والبرازيلي إستيفاو ويليان، والإنجليزي ليام ديلاب على دك حصون البلوجرانا.

    هذه الخسارة الثقيلة تضع فليك تحت ضغط كبير، حيث تحول الفريق في هذه الليلة من منافس شرس إلى فريق يتلقى هزيمة قاسية دون أي رد فعل هجومي يذكر.

    ماذا قال خوانما كاستانيو بعد سقوط برشلونة أمام تشيلسي؟

     حلل الصحفي خوانما كاستانيو في برنامجه على إذاعة "COPE" الهزائم الثقيلة التي تلقاها كل من نادي برشلونة (3-0 أمام تشيلسي) وفياريال (4-0 أمام بوروسيا دورتموند) في دوري أبطال أوروبا.

    ركز على الهزيمتين الأخيرتين، لكنه أجرى تحليلاً عاماً لما يبدو عليه هذا الموسم الأوروبي بالنسبة للفرق الإسبانية، حيث يُفهم أيضاً أنه ألمح إلى هزيمة ريال مدريد الأخيرة أمام ليفربول في آنفيلد (1-0).

    سلط كاستانيو الضوء على الوضع الذي بقي فيه "الليجا" مقارنة بالدوري الإنجليزي الممتاز: "كرة القدم الإسبانية، في المواجهات مع فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، هذا الموسم، تقف عند ثمانية انتصارات للدوري الإنجليزي وانتصار واحد لليجا".

    وأضاف: "من الواضح أن (الدوري الإنجليزي) مسابقة أفضل من الليجا، فهي تمتلك جودة أعلى، وكرة قدم أكثر، وقوة بدنية أكبر. ما لم نكن نعرفه هو أن الفارق كان سحيقاً (شاسعاً) لهذه الدرجة".

    وشدد كاستانيو على أنه "لا يتعلق الأمر فقط بهذه النتيجة 8-1، بل إنك تضع مباراة من الدوري الإنجليزي وتضع أخرى من الدوري الإسباني ولا توجد مقارنة. إنك تشاهد ليفربول يلعب ضد ريال مدريد وتشيلسي ضد البارسا، إنها سرعة أخرى، رياضة أخرى. لا أعرف من سيفوز بدوري الأبطال، لكن في الوقت الحالي لا يوجد أي تكافؤ بين البطولتين، فلا يبيعون لنا وهماً آخر، لا تشابي ألونسو، ولا فليك، ولا جوان جارسيا".

  • ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟

    بهذه الخسارة تراجع برشلونة إلى المركز الخامس عشر في الترتيب العام بدوري الأبطال برصيد 7 نقاط من انتصارين وتعادل وهزيمتين، علمًا بأنه يحتل المركز الثاني في الدوري الإسباني برصيد 31 نقطة، بفارق نقطة واحدة خلف ريال مدريد المتصدر، مع خوض 13 جولة.

    بعد كبوة "ستامفورد بريدج"، يدخل برشلونة نفقًا تنافسيًا مزدحمًا لا يقبل القسمة على اثنين، بداية من اختتام شهر نوفمبر بمواجهة ألافيس يوم السبت المقبل، في محاولة لاستعادة التوازن الفوري. ولن يلتقط رجال هانزي فليك أنفاسهم، إذ يصطدمون بقمة نارية مبكرة في ديسمبر أمام أتلتيكو مدريد، قبل التحول لإنقاذ الموقف الأوروبي بمواجهة آينتراخت فرانكفورت.

    عقب ذلك سيضرب الفريق موعدين مع أوساسونا وفياريال في الليجا، قبل أن يبدأ العام الجديد بتحديات أصعب؛ إذ يستهل الفريق 2026 بديربي كتالونيا أمام إسبانيول، قبل السفر للمنافسة على أول ألقاب الموسم في نصف نهائي كأس السوبر الإسباني ضد أتلتيك بيلباو يوم 7 يناير.

    وبعد انتهاء السوبر الإسباني، ستكون الأنظار معلقة على الجولات الحاسمة في دوري الأبطال ضد سلافيا براج وكوبنهاجن لضمان مقعد في الأدوار الإقصائية، في سلسلة مباريات ستحدد بشكل كبير ملامح موسم البلوجرانا.

  • Borussia Dortmund v Villarreal CF - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD5Getty Images Sport

    معضلة فياريال

    أما فريق فياريال، الذي يقدم مستويات مميزة في الدوري الإسباني، فيحتل المركز الثالث في جدول الترتيب برصيد 29 نقطة، بفارق 3 نقاط فقط عن ريال مدريد المتصدر، مع مرور 13 جولة من المسابقة.

    على الجانب الأوروبي، يعاني فياريال بشكل كبير في دوري الأبطال، حيث يحتل المركز 34 في الترتيب العام، بعدما جمع نقطة واحدة من 5 مباريات (تعادل وحيد و4 هزائم)، وتبدو فرصه في التأهل لخوض منافسات الملحق صعبة للغاية، علمًا بأن موناكو صاحب المركز 24 (آخر مراكز الملحق)، يمتلك 5 نقاط من 4 مباريات فقط.

