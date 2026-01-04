صدمة في الدوري الإنجليزي.. وفاة مشجع "بعد حالة طوارئ طبية" بملعب إيلاند رود!

انتهى لقاء ليدز مع يونايتد بالتعادل 1-1، حيث تم الرد على هدف الافتتاح الذي سجله نجم المنتخب الأمريكي بريندن آرونسون بهدف المهاجم الدولي البرازيلي ماثيوس كونيا - حيث سُجل الهدفان في غضون ثلاث دقائق فقط بعد تجاوز ساعة اللعب.

وقال مدرب "البيض" دانييل فاركه للصحفيين بعد المباراة، مع لعب ليدز بفخر وشغف مرة أخرى: "أولاً وقبل كل شيء، يجب أن أقول إنني فخور بالشباب لأن الظروف كانت بالطبع صعبة بالنسبة لنا. كان علينا تجاوز الحدود قبل يومين ونصف للحصول على شباك نظيفة بشق الأنفس (أمام ليفربول)".

وأضاف: "ثم اللعب اليوم بدون العديد من اللاعبين الأساسيين لمواجهة فريق من عيار مانشستر يونايتد، وبالمناسبة، الجميع يخبرك بمدى حجم هذه المباراة - المباراة الأكثر أهمية في التاريخ الحديث لنادي ليدز يونايتد".

وواصل: "لذلك أنا فخور جداً بعقلية لاعبي فريقي لإظهار المرونة مرة أخرى. لقد قدمنا أداءً تنافسياً آخر وجيداً حقاً. أعتقد أنه كروياً ربما لم يكن أفضل أيامنا. لكن مع ذلك وجدنا طريقة لنكون تنافسيين مرة أخرى، ولهذا السبب هناك حتى خيبة أمل طفيفة لأننا لم نحصد النقاط الثلاث كاملة، إذا كنت صادقاً حقاً".

وزاد فاركه حول بقاء ليدز بلا هزيمة خلال سبع مباريات تضمنت مواجهتين مع ليفربول، وزيارة من تشيلسي، ولقاء على أرضه مع يونايتد: "ربما يقول هذا الكثير أيضاً - إذا كنت بلا هزيمة في سبع مباريات على مستوى الدوري الإنجليزي الممتاز كفريق صاعد حديثاً وتشعر حتى بخيبة أمل لمجرد التعادل ضد مانشستر يونايتد، (مع) غياب العديد من اللاعبين الأساسيين. لكن لا أستطيع منع نفسي. هذا الشعور موجود. أعتقد أنه كان من الممكن بالتأكيد الفوز بهذه المباراة".