"هذا عملي".. ماكس إيبرل "واثق" من مصير أوباميكانو مع بايرن ميونخ!

نجح إيبرل في الموسم الماضي في حسم تمديد عقود لاعبين من بينهم ألفونسو ديفيس، ويوشوا كيميش، وجمال موسيالا. ولكن مع لاعبين اثنين، ثبت أن تصريحاته المتفائلة كانت سابقة لأوانها. هكذا قال إيبرل في يناير عن توماس مولر: "إذا قال إنه يرغب في الاستمرار، فسننظر في أعين بعضنا البعض، ثم سننظر إلى قائمة الفريق، وبعدها ستستمر الأمور".

ولكن بعد بضعة أشهر، أُعلن أن مولر لم يُعرض عليه عقد جديد في ميونخ.

وبخصوص ليروي ساني، الذي انتهى عقده أيضًا في الصيف، كان إيبرل قد أعلن: "نحن في محادثات جيدة، نحن في محادثات مثمرة، لكن التوقيع لا يزال مفقوداً". هذا التوقيع وضعه ساني أخيراً على عقد جديد - ولكن مع جلطة سراي إسطنبول.