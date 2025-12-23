الدخان الكبير.. سكوت ماكتوميناي يشعل سيجارًا في غرفة ملابس نابولي بعد حصد اللقب الثاني!

في ليلة كروية مميزة احتضنها ملعب "الأول بارك" بالرياض، عانق نابولي مجدداً منصات التتويج بحصده لقب كأس السوبر الإيطالي، عقب تفوقه المستحق على بولونيا بهدفين نظيفين.

يدين فريق الجنوب بهذا الإنجاز للنجم البرازيلي ديفيد نيريس الذي تقمص دور البطولة المطلقة، مفتتحاً التسجيل بقذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 39، قبل أن يقتل المباراة بهدف ثانٍ بذكاء استغلالي لخطأ الحارس في الدقيقة 57.

بهذا الانتصار، نجح "الباراتينوبي" بقيادة أنطونيو كونتي في الجمع بين لقبي الدوري والسوبر لعام 2025، مكرساً هيمنته المحلية.

فنياً، أحكم نابولي قبضته على المجريات بصلابة دفاعية حيّدت خطورة بولونيا، ورغم مسلسل الفرص السهلة التي أهدرها راسموس هويلوند وبوليتانو في الشوط الثاني، إلا أن واقعية بطل إيطاليا حسمت اللقب، ليعود الكأس إلى خزانة "الآتزوري" في موسم تاريخي.