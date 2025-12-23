AFP
الدخان الكبير.. سكوت ماكتوميناي يشعل سيجارًا في غرفة ملابس نابولي بعد حصد اللقب الثاني!
نابولي يهزم بولونيا ويتوج بالسوبر الإيطالي
في ليلة كروية مميزة احتضنها ملعب "الأول بارك" بالرياض، عانق نابولي مجدداً منصات التتويج بحصده لقب كأس السوبر الإيطالي، عقب تفوقه المستحق على بولونيا بهدفين نظيفين.
يدين فريق الجنوب بهذا الإنجاز للنجم البرازيلي ديفيد نيريس الذي تقمص دور البطولة المطلقة، مفتتحاً التسجيل بقذيفة صاروخية رائعة في الدقيقة 39، قبل أن يقتل المباراة بهدف ثانٍ بذكاء استغلالي لخطأ الحارس في الدقيقة 57.
بهذا الانتصار، نجح "الباراتينوبي" بقيادة أنطونيو كونتي في الجمع بين لقبي الدوري والسوبر لعام 2025، مكرساً هيمنته المحلية.
فنياً، أحكم نابولي قبضته على المجريات بصلابة دفاعية حيّدت خطورة بولونيا، ورغم مسلسل الفرص السهلة التي أهدرها راسموس هويلوند وبوليتانو في الشوط الثاني، إلا أن واقعية بطل إيطاليا حسمت اللقب، ليعود الكأس إلى خزانة "الآتزوري" في موسم تاريخي.
احتفال ماكتوميناي في غرفة الملابس
في مشهد يفيض بالثقة والزهو، احتفل النجم الاسكتلندي بتتويج نابولي بطريقة استثنائية، حيث أشعل "سيجاراً ضخماً" في غرفة تبديل الملابس رفقة زملائه لوكا ماريانوتشي وأنتوني فيرجارا. هذا الاحتفال الكلاسيكي يأتي تأكيداً على التحول الجذري في مسيرة لاعب مانشستر يونايتد السابق، الذي تخلص من دور "اللاعب متعدد المهام" ليصبح نجماً "متمردًا" ومعبوداً للجماهير في الجنوب الإيطالي، حيث تملأ جدارياته شوارع المدينة الصاخبة.
لم يكن "الدخان الكبير" مجرد احتفال عابر بالفوز على بولونيا، بل كان إعلاناً عن ترسيخ مكانة ماكتوميناي كـ "فتى ذهبي" للفريق، مساهماً في تحقيق إنجاز تاريخي بجمع لقبين في عام واحد للمرة الأولى منذ حقبة الأسطورة مارادونا.
في غمرة الاحتفالات الصاخبة، لم يخفِ أوريليو دي لورينتس، رئيس نادي نابولي، نشوته الكبيرة بهذا الإنجاز التاريخي، مفتتحاً تصريحاته بعبارة عفوية لخصت المشهد: "لقد استمتعنا الليلة". وربط دي لورينتس هذا التتويج بالحقبة الذهبية للنادي، مشدداً على القيمة المعنوية الهائلة لكسر عقدة استمرت لعقود، حيث قال: "لم يحدث منذ عصر مارادونا أن فزنا بلقبين في عام ميلادي واحد، لذا فهذا أمر مهم بالفعل.. أقول للجماهير واصلوا الحلم... احلموا دائمًا".
ماذا قدّم ماكتوميناي أمام بولونيا؟
رغم غياب اسمه عن لوحة التسجيل، قدم سكوت ماكتوميناي أداءً بطولياً في "معركة الوسط" أمام بولونيا، حيث لعب دور "المحرك الذي لا يهدأ" على مدار 90 دقيقة كاملة. أظهر النجم الاسكتلندي شراسة دفاعية وهيمنة بدنية مطلقة، حيث اكتسح الصراعات الثنائية بفوزه بـ 7 التحامات أرضية من أصل 8، واستعاد الكرة من الخصم 7 مرات، مشكلاً سداً منيعاً لم تتم مراوغته ولو لمرة واحدة. هجومياً، لم يكتفِ بالتمرير (دقة 75%)، بل ساهم في نقل الهجمة للأمام بجرأة عبر 3 مراوغات ناجحة من أصل 4، وصنع فرصة واحدة لزملائه، ليثبت أنه الركيزة الأساسية التي منحت نابولي التوازن اللازم للظفر بكأس السوبر.
أرقام ماكتوميناي مع نابولي
يثبت ماكتوميناي مباراة تلو الأخرى أنه "القلب النابض" لوسط ميدان نابولي هذا الموسم (2025/2026)، حيث شارك في 23 مباراة عبر مختلف المسابقات، مسجلاً 5 أهداف وصانعاً 3 أخرى خلال 1901 دقيقة لعب. في الدوري الإيطالي، كان حضوره طاغياً بـ 14 مشاركة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، لعل أبرزها في شباك إنتر وبيزا. أما في دوري أبطال أوروبا، فقد ارتقى بمستواه ليقود الفريق في 6 مباريات، مسجلاً 3 أهداف حاسمة ضد بي إس في آيندهوفن وكاراباخ، بالإضافة لتمريرة حاسمة.
امتد تأثيره ليشمل كأس السوبر الإيطالي، حيث شارك أساسياً في مباراتي نصف النهائي والنهائي (180 دقيقة)، مساهماً في التتويج باللقب، بينما اكتفى بظهور شرفي لمدة 29 دقيقة في كأس إيطاليا.
في الموسم الماضي، بصم ماكتوميناي على انطلاقة أسطورية في موسمه الأول (2024/2025) مع نابولي، حيث تحول من مجرد لاعب وسط إلى "ورقة رابحة" لا غنى عنها في تشكيلة بطل الكالتشيو.
بلغة الأرقام، خاض الاسكتلندي 34 مباراة في الدوري الإيطالي، بدأ 33 منها كأساسي، محققاً سجلاً تهديفياً مبهراً بتسجيله 12 هدفاً وصناعته لـ 6 أهداف أخرى، بإجمالي دقائق لعب بلغ 2941 دقيقة.
تعكس هذه الأرقام، وتنوع مراكزه بين المحور الدفاعي وصانع الألعاب والجناح الأيسر، القيمة الفنية الهائلة التي أضافها لكتيبة كونتي.
