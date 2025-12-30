"الخائن" جوان جارسيا يعود.. دعوة لـ"توخي الحذر" قبل موقعة إسبانيول وبرشلونة!

تكتسب المواجهة طابعاً نارياً كونها تشهد العودة الأولى للحارس جوان جارسيا لملعبه القديم، وسط توتر متوقع من جماهير إسبانيول الغاضبة من تفعيل الشرط الجزائي لضمه.

وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الجميع في إسبانيول وضع يستعد لـ"ديربي" أكثر تكافؤاً من المعتاد من الناحية الرياضية، وساخن جداً في المدرجات، حيث تمثل المباراة عودة جوان جارسيا إلى المكان الذي كان بيته، وكما هو واضح، لن يتم استقباله بشكل جيد.

ما يزيد من حدة الاحتقان هو السيناريو الدرامي للرحيل. فطوال الصيف الماضي، لم تتوقف حناجر جماهير إسبانيول عن الهتاف باسم جوان جارسيا، مطالبة إياه بالبقاء كرمز لمستقبل النادي.

لكن الرد جاء صادماً؛ حيث تجاهل الحارس كل توسلات المدرجات، واختار الانتقال إلى "العدو الأزلي" برشلونة.

الصفقة تمت بطريقة اعتبرها الجمهور "طعنة في الظهر" عبر تفعيل الشرط الجزائي (25 مليون يورو) دون التفاوض، ليتحول جارسيا في لحظة من "ابن النادي" المدلل إلى "خائن" فضل قميص الغريم على الوفاء لمن صنعوا اسمه، مما يجعل استقباله السبت جحيماً منتظراً."