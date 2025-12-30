Getty Images Sport
"الخائن" جوان جارسيا يعود.. دعوة لـ"توخي الحذر" قبل موقعة إسبانيول وبرشلونة!
برشلونة يستعد لـ"ديربي" إسبانيول
أنهى برشلونة عطلته الشتوية بمران مفتوح في ملعب يوهان كرويف حضره 6 آلاف مشجع، ليعلن المدرب هانز فليك بدء أسبوع شاق من العمل المكثف.
وضع فليك جدولاً صارماً بتدريبات يومية لاستعادة الإيقاع البدني قبل الاختبار الرسمي الأول يوم السبت 3 يناير في ديربي كتالونيا.
لن تكون المهمة سهلة للمتصدر خصم عنيد يحتل المركز الخامس ويعيش انتفاضة بخمسة انتصارات متتالية، ما يفرض على البارسا أعلى درجات التركيز.
عودة الخائن
تكتسب المواجهة طابعاً نارياً كونها تشهد العودة الأولى للحارس جوان جارسيا لملعبه القديم، وسط توتر متوقع من جماهير إسبانيول الغاضبة من تفعيل الشرط الجزائي لضمه.
وحسب صحيفة "آس" الإسبانية، فإن الجميع في إسبانيول وضع يستعد لـ"ديربي" أكثر تكافؤاً من المعتاد من الناحية الرياضية، وساخن جداً في المدرجات، حيث تمثل المباراة عودة جوان جارسيا إلى المكان الذي كان بيته، وكما هو واضح، لن يتم استقباله بشكل جيد.
ما يزيد من حدة الاحتقان هو السيناريو الدرامي للرحيل. فطوال الصيف الماضي، لم تتوقف حناجر جماهير إسبانيول عن الهتاف باسم جوان جارسيا، مطالبة إياه بالبقاء كرمز لمستقبل النادي.
لكن الرد جاء صادماً؛ حيث تجاهل الحارس كل توسلات المدرجات، واختار الانتقال إلى "العدو الأزلي" برشلونة.
الصفقة تمت بطريقة اعتبرها الجمهور "طعنة في الظهر" عبر تفعيل الشرط الجزائي (25 مليون يورو) دون التفاوض، ليتحول جارسيا في لحظة من "ابن النادي" المدلل إلى "خائن" فضل قميص الغريم على الوفاء لمن صنعوا اسمه، مما يجعل استقباله السبت جحيماً منتظراً."
دعوة للهدوء
في محاولة لاحتواء "بركان الغضب" المنتظر في المدرجات، كثف نادي إسبانيول دعواته للتهدئة والتعقل قبل ديربي السبت، خشية وقوع حوادث تستهدف حارس برشلونة العائد جوان جارسيا.
وكإجراء وقائي صارم أوصت به شرطة الإقليم (موسوس ديسكوادرا)، حصّن النادي المرميين بشباك إضافية لصد أي مقذوفات محتملة، وهو «الكابوس» الذي تؤرقه عواقبه.
وتوحدت أصوات اللاعبين وروابط المشجعين في رسالة واحدة: "شجعوا الفريق ولا تغامروا بمستقبله"، خاصة أن ملعب "آر سي دي إي" يقف بالفعل على حافة العقوبة وتحت المراقبة.
النادي يدرك جيداً أن سلطة الحكم تتيح له تعليق المباراة أو إرسال اللاعبين لغرف الملابس عند أول بادرة شغب، مما قد يجر على الفريق عقوبة قاسية بإغلاق الملعب لعدة جولات، وهو سيناريو كارثي يسعى الجميع لتجنبه بأي ثمن.
ماذا بعد لجارسيا؟
منذ انتقاله المثير للجدل من إسبانيول إلى برشلونة مطلع الموسم الحالي (2025/26) بكسر قيمة الشرط الجزائي، خاض الحارس الشاب 15 مباراة رسمية (1350 دقيقة لعب) بقميص "البلوجرانا"، استقبلت شباكه خلالها 14 هدفاً، بينما نجح في الحفاظ على نظافة شباكه في 6 مباريات، أبرزها أمام تشيلسي في دوري الأبطال وفالنسيا وأتلتيك بيلباو في الليجا.
مسيرة جارسيا هذا الموسم تعرضت لضربة موجعة في شهر أكتوبر، حيث غيبته إصابة بتمزق في الغضروف الهلالي عن الملاعب لمدة شهر تقريباً، مما حرمه من المشاركة في مواجهات مصيرية أبرزها "الكلاسيكو" ضد ريال مدريد وموقعة باريس سان جيرمان أوروبياً. إلا أنه عاد بقوة في نوفمبر، ليحجز مكانه الأساسي مجدداً ويقود الفريق لانتصارات هامة، مستعيداً الثقة قبل مواجهة فريقه السابق في الديربي المرتقب.
يظهر المشهد الرياضي أن جوان جارسيا هو رهان النادي الكبير لحراسة المرمى، حيث يقدم مستويات جيدة جداً ولا يمكن المساس به في الدوري ودوري أبطال أوروبا. وقال فليك بالفعل إنه "رقم 1 بالنسبة له".
