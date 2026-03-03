"الحياة كانت قاسية" - رودريغو يتحدث بصراحة عن حزنه بعد أن أدرك نجم ريال مدريد أن حلمه في المشاركة في كأس العالم قد انتهى بسبب إصابة خطيرة

أكد ريال مدريد يوم الثلاثاء أن المهاجم رودريغو تعرض لإصابة ستنهي موسمه. وتحققت أسوأ المخاوف بعد إجراء فحوصات طبية مكثفة صباح الثلاثاء لتقييم مشكلة الركبة التي تعرض لها اللاعب خلال مباراة خيتافي. وفقًا للبيان الرسمي للنادي: "بعد الفحوصات التي أجراها اليوم الطاقم الطبي لريال مدريد على لاعبنا رودريغو، تم تشخيص إصابته بتمزق في الرباط الصليبي الأمامي والغضروف الخارجي للساق اليمنى".

حدثت الإصابة الكارثية بعد 11 دقيقة فقط من دخوله الملعب، حيث انثنى ركبته بعد حركة خادعة مميزة على الجناح. كان رودريغو قد عاد مؤخرًا بعد غياب دام شهرًا بسبب التهاب الأوتار، مما يجعل هذه النكسة أكثر قسوة. تمكن من إنهاء المباراة وهو يعاني من ألم واضح، لكن التقييم اللاحق أكد خطورة الإصابة، مما أدى إلى توقف مشاركته في الدوري المحلي بشكل مفاجئ.