الحكم "المطرود" ديفيد كوت.. مرتكب جرائم جنسية ضد الأطفال يرتدي ثوب "الضحية"!

قال مايك كيجان، كبير المراسلين الرياضيين في صحيفة "ديلي ميل"، إنه التقى بمرتكب الجرائم الجنسية ضد الأطفال والحكم السابق ديفيد كوت قبل أن تظهر الحقيقة، وكشف عن القصص التي شاركها الحكم المُقال أثناء تناولهما القهوة.

أوضح كيجان في مقاله أنه كان لديه العديد من الأسئلة لديفيد كوت. وتساءل لماذا رأى حكم يحظى بالاحترام يومًا ما، ويبدو أنه في قمة مستواه، أنه من المناسب أن يصور نفسه وهو يستنشق مسحوقًا أبيض باستخدام ورقة نقدية أمريكية في غرفة فندق أثناء تأدية واجبه في بطولة أوروبا الصيف الماضي.

كما أراد أن يعرف لماذا اعتقد كوت أن مقطع فيديو له وهو يصف يورجن كلوب بأنه "وغد مطلق" قد تم تسريبه، وماذا كان يعتقد أنه سيحدث بعد ذلك، وما إذا كان يريد العودة للتحكيم.

وذكر الكاتب أن هذا اللقاء حدث في أواخر يناير من ذلك العام، بعد وقت قصير من إجراء كوت مقابلة أعلن فيها عن مثليته الجنسية، مشيرًا إلى أن إخفاء ميوله الجنسية، من بين أمور أخرى، هو ما أثار سلوكه الغريب. لكن كيجان شعر أنه لا يزال هناك المزيد ليقال.

بعد حصوله على رقم كوت، عرض عليه اللقاء لتناول القهوة "كمجرد دردشة" ومحاولة لفهم ما كان يحدث في حياته. ويعترف كيجان بأنه شعر ببعض التعاطف مع الطريقة التي سارت بها الأمور، فبينما اتخذ كوت قرارات سيئة، بدا لكيجان وكأن شخصًا ما كان يسعى للإيقاع به وكسب المال عبر بيع القصص للصحف الشعبية.