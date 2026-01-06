الجزائر والكونغو الديمقراطية | عصر "الكبار" انتهى للأبد. . رياض محرز خارج الخدمة بينما عادل بولبينة ونجم مصر ينصفان الدوري القطري!

بدأ "الخضر" المواجهة بشوط أول عنوانه "السيطرة الوهمية"، حيث استحوذوا بنسبة 59% دون تسديدة واحدة على المرمى، مصطدمين بجدار كونغولي اعتمد على المرتدات الخطيرة والكرات الثابتة.

وفي الشوط الثاني، جاءت الاستفاقة الهجومية متأخرة، بعد استبدال القائد رياض محرز، الذي كان خارج الخدمة تمامًا.

ومع امتداد اللقاء للأشواط الإضافية، تحولت المباراة إلى "حرب استنزاف" بدنية طغت عليها الإنذارات والخشونة، قبل أن يحدث التحول الجذري في الشوط الإضافي الثاني.

ففي لحظة نضج تكتيكي، تخلت الجزائر عن هوس الاستحواذ لأول مرة في المباراة، وركزت جهدها داخل الصندوق (3 تسديدات جميعها خطيرة)، لتثمر هذه "الواقعية" عن هدف قاتل في الدقيقة 119 بقدم البديل عادل بولبينة، الذي عاقب الكونغو على ثغرة وحيدة، مانحاً الجزائر فوزاً انتصرت فيه "الفعالية" على "الاستعراض"، ومؤكداً أن العبرة بالخواتيم لا بنسب الامتلاك.