"البعض يبدأ في النحيب بعبارة لدينا عائلات".. مدرب خيتافي ينفجر ضد الحكم "الباكي"!
خيتافي يسقط أمام مايوركا
عمّق فيدات موريشي جراح ضيفه خيتافي، وقاد فريقه ريال مايوركا لتحقيق فوز ثمين بنتيجة 1-0، في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "سون موا" ضمن منافسات الجولة الثانية عشرة من الدوري الإسباني.
جاء هدف اللقاء الوحيد مبكراً في الدقيقة 14 عن طريق المهاجم الكوسوفي موريشي، ليمنح أصحاب الأرض ثلاث نقاط غالية. بهذا الفوز، قفز مايوركا إلى المركز الخامس عشر برصيد 12 نقطة، مبتعداً خطوة مهمة عن مناطق الهبوط.
في المقابل، تجمد رصيد خيتافي عند 17 نقطة في المركز الثامن، ليفشل في استغلال فرصة الاقتراب من المراكز المؤهلة للبطولات الأوروبية.
وتُعد هذه الخسارة هي الثانية على التوالي للفريق المدريدي في الدوري، والثالثة في آخر خمس مباريات، مما يوقف سلسلة النتائج الإيجابية التي حققها سابقاً. وشهدت المباراة أجواء مشحونة، حيث انفجر مدرب خيتافي، خوسيه بوردالاس، غضباً ضد التحكيم عقب اللقاء.
ماذا قال مدرب خيتافي عن التحكيم؟
وجه مدرب خيتافي انتقاده مباشرة ضد الحكم ريكاردو دي بورجوس، الذي بكى علنًا في مؤتمر صحفي منذ عدة أشهر، قبل نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة.
وفي مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام مايوركا، هاجم بوردالاس الحكام ساخرًا: "البعض يبدأ في النحيب قائلاً إن لديهم عائلات، نحن أيضاً لدينا عائلات ولدينا الكثير على المحك (في إشارة إلى بكاء دي بورجوس سابقًا)".
وأضاف قائلًا: "الأمر نفسه دائمًا، لم يعد يفاجئني، ثم عندما ينتهي الموسم يصنفوننا كفريق كثير الأخطاء وتلك التي يرتكبونها (الخصوم) لا يتم احتسابها. هناك الكثير (من الأخطاء) في مباريات كثيرة ونحن نُعاقب وكذلك بالوقت المحتسب بدل الضائع. عندما نكون فائزين، يُحتسب وقت بدل ضائع من ثماني دقائق فما فوق، إنه أمر لا يصدق عندما يكون هناك الكثير من التغييرات. نحن معتادون على ذلك ولكن يجب أن أقولها، نحن أيضًا نطلب الاحترام، البعض يبدأ في النحيب قائلين إن لديهم عائلات، نحن أيضًا لدينا عائلات ولدينا الكثير على المحك".
واصل بوردالاس تصريحاته: "أنا أقول هذا للجميع، جميعنا لدينا عائلات، أشخاص يضحون، يبذلون الكثير من التفاني، لدينا جميعًا الكثير على المحك، نحن فقط نطلب ونطالب بالاحترام، لأنه تم حرماننا من ركلة جزاء واضحة جدًا".
علاوة على ذلك، طالب بوردالاس بركلة جزاء في تدخل يوهان موخيكا: "لقطة ركلة الجزاء شاهدتها إسبانيا بأكملها، موخيكا يقطع إمكانية أن يقوم ماورو (أرامباري) بالسيطرة (على الكرة)، يتجاهل (الكرة) تمامًا، حسنًا، ركلات جزاء كهذه تُحتسب دائمًا، ما لا يمكن فهمه هو أنها لم تُحتسب لصالحنا بينما احتُسبت ضدنا أشياء أوضح بكثير ولا أفهم لماذا لم تُحتسب".
واختتم: "الفريق تحسن (تدرج من أقل إلى أكثر)، لم نبدأ كما تحدثنا، هم (الخصم) بدأوا بشيء من الحدة أكثر، فاجأونا بذلك الهدف، ومنذ تلك اللحظة حاول الفريق، حاولنا بكل الطرق الممكنة، دافع (الخصم) بالكثير من النظام وتكديس اللاعبين. لقد لعبوا المباراة التي يرغبون فيها، وهذا ما حرمنا (من الفوز) ولا يمكن لوم الفريق على أي شيء".
واقعة بكاء دي بورجوس الشهيرة
تُعد "واقعة البكاء الشهيرة" للحكم ريكاردو دي بورجوس إحدى أكثر اللحظات جدلاً في الكرة الإسبانية مؤخراً. حدثت الواقعة في أبريل 2025، خلال المؤتمر الصحفي الرسمي عشية نهائي كأس ملك إسبانيا بين ريال مدريد وبرشلونة.
فاجأ دي بورجوس الجميع بانهياره باكيًا، كاشفاً عن الثمن الباهظ الذي تدفعه عائلته جراء الهجوم الإعلامي، وتحديداً من قناة ريال مدريد.
وقال الحكم متأثراً: "عندما يذهب ابنك للمدرسة ويخبره الآخرون أن والده لص ويعود باكيًا، فالأمر صعب".
جاء هذا رداً على فيديو بثته قناة النادي الملكي اتهمه بـ"أخطاء فادحة" وسلط الضوء على سجل نتائجه السيئ مع الفريق.
ماذا بعد لخيتافي؟
يستريح خيتافي قليلًا في فترة التوقف الدولي، قبل أن يعود لفترة صعبة خلال شهري نوفمبر وديسمبر، حيث سيخوض 5 مواجهات قوية في الدوري الإسباني ستحدد موقفه في جدول الترتيب.
يبدأ الفريق سلسلة مبارياته باستضافة خصمين عنيدين على ملعبه "كوليسيوم ألفونسو بيريز"، حيث يواجه أولاً أتلتيكو مدريد في ديربي مصغر يوم 23 نوفمبر، يليه لقاء لا يقل أهمية أمام إلتشي يوم 28 نوفمبر.
بعد ذلك، ينتقل الفريق لمواجهة خارج الديار ذات ثقل كبير عندما يحل ضيفاً على فياريال في 6 ديسمبر. ويعود بعدها لاستقبال إسبانيول على أرضه في 14 ديسمبر، قبل أن يختتم العام بمباراة صعبة خارج ملعبه ضد ريال بيتيس في 21 ديسمبر.
