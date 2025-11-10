"البعض يبدأ في النحيب بعبارة لدينا عائلات".. مدرب خيتافي ينفجر ضد الحكم "الباكي"!

وجه مدرب خيتافي انتقاده مباشرة ضد الحكم ريكاردو دي بورجوس، الذي بكى علنًا في مؤتمر صحفي منذ عدة أشهر، قبل نهائي كأس الملك بين ريال مدريد وبرشلونة.

وفي مؤتمر صحفي عقب الخسارة أمام مايوركا، هاجم بوردالاس الحكام ساخرًا: "البعض يبدأ في النحيب قائلاً إن لديهم عائلات، نحن أيضاً لدينا عائلات ولدينا الكثير على المحك (في إشارة إلى بكاء دي بورجوس سابقًا)".

وأضاف قائلًا: "الأمر نفسه دائمًا، لم يعد يفاجئني، ثم عندما ينتهي الموسم يصنفوننا كفريق كثير الأخطاء وتلك التي يرتكبونها (الخصوم) لا يتم احتسابها. هناك الكثير (من الأخطاء) في مباريات كثيرة ونحن نُعاقب وكذلك بالوقت المحتسب بدل الضائع. عندما نكون فائزين، يُحتسب وقت بدل ضائع من ثماني دقائق فما فوق، إنه أمر لا يصدق عندما يكون هناك الكثير من التغييرات. نحن معتادون على ذلك ولكن يجب أن أقولها، نحن أيضًا نطلب الاحترام، البعض يبدأ في النحيب قائلين إن لديهم عائلات، نحن أيضًا لدينا عائلات ولدينا الكثير على المحك".

واصل بوردالاس تصريحاته: "أنا أقول هذا للجميع، جميعنا لدينا عائلات، أشخاص يضحون، يبذلون الكثير من التفاني، لدينا جميعًا الكثير على المحك، نحن فقط نطلب ونطالب بالاحترام، لأنه تم حرماننا من ركلة جزاء واضحة جدًا".

علاوة على ذلك، طالب بوردالاس بركلة جزاء في تدخل يوهان موخيكا: "لقطة ركلة الجزاء شاهدتها إسبانيا بأكملها، موخيكا يقطع إمكانية أن يقوم ماورو (أرامباري) بالسيطرة (على الكرة)، يتجاهل (الكرة) تمامًا، حسنًا، ركلات جزاء كهذه تُحتسب دائمًا، ما لا يمكن فهمه هو أنها لم تُحتسب لصالحنا بينما احتُسبت ضدنا أشياء أوضح بكثير ولا أفهم لماذا لم تُحتسب".

واختتم: "الفريق تحسن (تدرج من أقل إلى أكثر)، لم نبدأ كما تحدثنا، هم (الخصم) بدأوا بشيء من الحدة أكثر، فاجأونا بذلك الهدف، ومنذ تلك اللحظة حاول الفريق، حاولنا بكل الطرق الممكنة، دافع (الخصم) بالكثير من النظام وتكديس اللاعبين. لقد لعبوا المباراة التي يرغبون فيها، وهذا ما حرمنا (من الفوز) ولا يمكن لوم الفريق على أي شيء".