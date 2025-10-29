getty
الإيرادات قد تتجاوز 7 ملايين يورو.. برشلونة يتفاوض لخوض مباراة ودية في بيرو!
أزمة مالية للنادي الكتالوني
يعيش نادي برشلونة وضعًا ماليًا حرجًا، مثقلًا بديون كبيرة نتجت عن سنوات من سوء الإدارة ورواتب اللاعبين الباهظة.
أجبر هذا الواقع إدارة جوان لابورتا على تفعيل "الرافعات الاقتصادية"، عبر بيع نسب من أصول النادي المستقبلية (كحقوق البث) لتوفير سيولة فورية.
ورغم نجاحه في خفض فاتورة الرواتب، لا يزال النادي يواجه صعوبة في الامتثال لقواعد اللعب المالي النظيف الخاصة بالليجا.
هذا الوضع المتأزم يلقي بظلاله مباشرة على سوق الانتقالات؛ فالنادي لم يعد قادرًا على المنافسة بقوة لشراء النجوم، وأصبح يركز على الصفقات المجانية أو بيع اللاعبين أولاً لتسجيل آخرين، وهو ما يدفع برشلونة للبحث بنشاط عن إيرادات إضافية، مثل خوض مباريات ودية مرتفعة القيمة، كالمباراة المقترحة في بيرو لتعويض خسائر مباريات أخرى.
عرض مالي لا يرفض
ذكرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن العرض المالي المقدم لبرشلونة لا يُرفض، خاصة بعد أن رأى النادي الكتالوني كيف أُلغيت مباراة ميامي ضد فياريال، والتي كان من المتوقع أن يحقق منها دخلاً يبلغ حوالي 6 ملايين يورو.
بالإضافة إلى ذلك، تخلى نادي برشلونة أيضًا عن خوض مباراة ودية أخرى في ليبيا في 10 أكتوبر الماضي كان يمكن أن يكسب منها حوالي 5 ملايين يورو.
في النهاية، قال النادي الكتالوني "لا" للاقتراح متذرعًا بأسباب أمنية. أتلتيكو مدريد تلقى أيضًا عرضًا للعب المباراة المذكورة في البلد الأفريقي وقَبِلَه.
ووفقًا لما علمته "موندو ديبورتيفو"، فإن العرض يتراوح بين 7 و8 ملايين يورو، وهو مبلغ يصعب رفضه، خاصة في السياق المذكور الذي تم فيه فقدان إيرادات مثل تلك الخاصة بميامي وليبيا.
لابورتا يتواصل مع فليك بشأن المباراة الودية
التقى الرئيس جوان لابورتا أمس بقادة الفريق، ومع هانز فليك وديكو في مدينة خوان جامبر الرياضية، وبصرف النظر عن تشجيعهم بعد الهزيمة في الكلاسيكو، أبلغهم بالعرض الذي تلقاه النادي للعب في بيرو، وأن رغبة النادي هي قبوله بسبب الدفعة المالية التي يمثلها للكيان.
هذا الاقتراح ينص على أن تُقام المباراة الودية بعد لقاء الدوري الذي سيختتم به العام، مباراة فياريال - برشلونة التي كان من المقرر أن تُلعب في ميامي يوم السبت المقبل 20 ديسمبر.
نظرًا لأن لقاء "لا سيراميكا" هو الأخير قبل التوقف الشتوي بسبب عطلة عيد الميلاد، فإن برشلونة على اتصال مع رابطة اللاعبين الإسبان (AFE) ليكون واضحًا بشأن آخر يوم يمكن للاعبين العمل فيه وفقًا لما تنص عليه الاتفاقية بخصوص عطلات عيد الميلاد.
المباراة الأولى لبرشلونة في عام 2026 ستُلعب يوم 3 أو 4 يناير ضد إسبانيول في ملعب كورنيلا-إل برات.
ماذا بعد لبرشلونة في الفترة المقبلة؟
فريق برشلونة الأول لكرة القدم يُعاني من مشاكل عديدة، في بداية الموسم الرياضي الحالي 2025-2026؛ أثرت على مستواه في كثير من المباريات، محليًا وقاريًا. أبرز هذه المشاكل؛ هي الإصابات العديدة التي ضربت أبرز النجوم الأساسيين، علمًا بأن النادي الكتالوني يعاني من غياب "داني أولمو وروبرت ليفاندوفسكي وجافي ومارك أندريه تير شتيجن ورافينيا وكريستينسن وجوان جارسيا".
بعد الفوز على أولمبياكوس في الجولة الثالثة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا، رفع برشلونة رصيده إلى 6 نقاط في المركز التاسع بجدول الترتيب العام، وتنص لوائح دوري أبطال أوروبا، على تأهُل أصحاب المراكز الثمانية الأوائل في مرحلة الدوري، إلى ثمن النهائي بشكلٍ مباشر؛ بينما تخوض الفرق من الترتيب التاسع وحتى الرابع والعشرين مواجهات الملحق (ذهاب وإياب).
أما في الدوري، فقد ابتعد برشلونة بفارق 5 نقاط عن ريال مدريد في سباق الصدارة، حيث رفع الميرنجي رصيده إلى 27 نقطة من 10 مباريات (سقط في مباراة واحدة أمام أتلتيكو مدريد)، أما البارسا فقد خسر مباراتين (ريال مدريد وإشبيلية) وتعادل أمام رايو فاييكانو، مع 7 انتصارات.
عقب الكلاسيكو، يواجه نادي برشلونة جدولاً مزدحماً وحاسماً خلال شهر نوفمبر 2025، حيث سيخوض الفريق ست مباريات مقسمة بين المنافسات المحلية والأوروبية.
على صعيد الدوري الإسباني، يلعب برشلونة أربع مباريات، يبدأها باستضافة إلتشي، ثم يحل ضيفاً على سيلتا فيجو.
وفي وقت لاحق من الشهر، يعود الفريق لاستقبال خصمين على أرضه، هما أتلتيك بيلباو وديبورتيفو ألافيس.
أما في دوري أبطال أوروبا، فتنتظر برشلونة مواجهتان قويتان خارج ملعبه، حيث يسافر لملاقاة كلوب بروج ثم تشيلسي.
