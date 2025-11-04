نجح الأهلي في الخروج متقدمًا بهدف نظيف في الشوط الأول، عكس سير اللعب تمامًا، حيث فرض السد سيطرة شبه مطلقة على الأداء الهجومي، وأطلق 9 تسديدات، منها 4 على المرمى وتسديدة ارتطمت بالعارضة، مقابل تسديدة وحيدة للأهلي كانت هي نفسها تسديدة الهدف.

يعود الفضل في صمود الأهلي أمام هذا الضغط إلى تألق الحارس إدوارد ميندي في أكثر من مناسبة، على عكس مشعل برشم حارس السد الذي يتحمل بعض المسؤولية في الخسارة.

جاء الشوط الثاني مغايراً تماماً للأول؛ فعلى الرغم من أن السد ضاعف سيطرته على الكرة لتصل إلى 67%، إلا أن الأهلي تخلى عن سلبيته الهجومية، ووصل إلى مرمى مضيفه بـ5 تسديدات (2 منها على المرمى)، ويمكن القول إن الفوارق الفردية صنعت الفارق لصالح الراقي، الذي لم ينتظر كثيرًا بعد تعادل السد، وسجل مباشرة من أول فرصة في الشوط الثاني.