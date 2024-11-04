الأهلي ضد الشرطة | أخيرًا تخلى ماتياس يايسله عن عناده .. وأحرج النصر أمام جماهيره رغم "آفة الراقي"!

ملامح من فوز الأهلي الكبير أمام الشرطة بخماسية..

"قطار الأهلي يسير بلا توقف" .. عنوان ربما تستغربه للوهلة الأولى في ظل تواضع الراقي في دوري روشن السعودي، لكن هذه العبارة تصف حاله تمامًا على المستوى القاري..

الراقي واصل انتصاراته بدوري أبطال آسيا للنخبة اليوم الإثنين، بالفوز بخماسية مقابل هدف وحيد أمام الشرطة العراقي، على استاد الجوهرة المشعة، ضمن الجولة الرابعة من مرحلة الدوري.

الخماسية سجلها البرازيلي روبرتو فيرمينو "هدفين"، الجزائري رياض محرز "هدفين" والمهاجم المحلي فراس البريكان في الدقائق 14، 5+45، 53، 61 و65 من عمر المباراة، فيما جاء هدف الضيوف الوحيد في الدقيقة 29 من عمر الشوط الأول عن طريق ساجد جاسم.

بهذا الفوز ارتفع رصيد الراقي للنقطة 12 "العلامة الكاملة" ليتصدر جدول ترتيب مجموعة الغرب، فيما تجمد رصيد الشرطة عند نقطتين فقط في المركز العاشر.

فما هي أبرز ملامح ذلك الديربي العربي؟ .. هذا ما نستعرضه في السطور التالية!