AFP
الأمن المغربي ينفي "جريمة نهائي أفريقيا".. ويلاحق مروجي الأخبار الزائفة قضائيًا!
دراما نهائي أمم أفريقيا
شهدت المباراة النهائية لكأس أمم إفريقيا 2025 بين المغرب والسنغال، ليلة درامية عصيبة لم تقتصر إثارتها على فنيات المستطيل الأخضر، بل تحولت إلى ساحة من التوتر الشديد الذي امتد من المدرجات إلى محيط مجمع الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
فبالتزامن مع انتزاع المنتخب السنغالي للقب القاري بشق الأنفس في اللحظات القاتلة، اندلعت اشتباكات قوية بين فئات عريضة من الجماهير السنغالية وأفراد الأمن المغربي، الأمر الذي ألقى بظلاله الكثيفة على المشهد الختامي، لتنتهي الليلة بتتويج "أسود التيرانجا" وسط دموع الحسرة المغربية.
- AFP
حقيقة وفاة فرد أمن
علقت مصلحة الأمن الوطني على ما تم رصده من تدوينات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزعم "تسجيل حالة وفاة نتيجة اعتداء إجرامي" كان ضحيته أحد الأفراد في شركات الأمن الخاص، أو كما روج البعض "أحد المكلفين بجمع الكرات"، وذلك داخل فضاء ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.
وفي هذا الصدد، شددت المديرية في بيانها التوضيحي على أن مصالحها الميدانية "لم تسجل أي حالة وفاة" سواء في صفوف القوات العمومية أو عناصر الأمن الخاص أو الجمهور، مؤكدة بشكل قاطع أنه "لم يتم فتح أي إجراءات للمعاينة" لجثة أي شخص يشتبه في وفاته بسبب أحداث الشغب.
ولم تكتفِ المؤسسة الأمنية بالنفي المجرد، بل عززت موقفها بالإشارة إلى أنها قامت بـ "مراجعة مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية المعنية"، لتخلص النتائج إلى "دحض المزاعم المتداولة" جملة وتفصيلاً، مبينة أن تلك الإشاعات حاولت استغلال التوترات المحدودة التي حدثت جراء محاولات اقتحام الملعب لزرع الفتنة، إلا أن "المعطيات الرسمية الموثقة" تكذب وجود أي ضحية في الأرواح خلال هذا العرس الكروي القاري.
تحرك قضائي
إزاء هذا الترويج المتعمد لما وصفته المديرية بـ "الأخبار الكاذبة والمضللة"، اتخذت السلطات موقفاً حازماً يتجاوز مجرد التكذيب الإعلامي إلى المساءلة القانونية الصارمة.
فقد أكد البيان الرسمي أن مصالح الأمن "قامت بإشعار السلطات القضائية المختصة" بمحتوى هذه المنشورات الزائفة، ملتمسةً منها "إصدار تعليماتها لفتح أبحاث قضائية معمقة"؛ وذلك بهدف "تشخيص هويات المتورطين" في تأليف ونشر هذه الإشاعات التي من شأنها "المساس بالشعور بالأمن" لدى المواطنين والزوار على حد سواء.
وأوضحت المديرية أن الهدف الأساسي من هذا التحرك القضائي هو "تحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات القانونية" اللازمة في حق كل من يثبت تورطه في هذه الأفعال المجرمة قانوناً.
ويأتي هذا الحزم الأمني في سياق تأمين نهائي كأس أمم إفريقيا بين المغرب والسنغال، والذي شهد بالفعل بعض الاحتكاكات ومحاولات "اقتحام بوابات الملعب" من طرف فئة من الجماهير السنغالية، إلا أن التدخل الأمني كان حاسماً وحال دون وقوع كارثة، وهو ما يجعل ترويج شائعات القتل محاولة يائسة للتشويش على المجهودات الأمنية المبذولة و"الإساءة لصورة الأحداث الرياضية الوطنية" الكبرى التي تحتضنها المملكة.
- AFP
تصعيد مغربي
قررت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم تصعيد الموقف رسمياً باللجوء إلى الهيئات القانونية لدى الاتحادين الدولي "فيفا" والأفريقي "كاف"، للبت في الأحداث المثيرة للجدل والفوضى غير المسبوقة التي رافقت نهائي كأس الأمم الأفريقية 2025، والذي انتهى بتتويج السنغال بهدف نظيف على حساب البلد المنظم.
وأشار البيان المغربي بلهجة شديدة إلى أن "انسحاب لاعبي المنتخب السنغالي" المؤقت من أرضية الميدان احتجاجاً على احتساب ركلة جزاء -أكد المختصون صحتها- قبل عودتهم لاستكمال اللعب، قد "أثر بشكل جوهري وكبير على السير الطبيعي للمباراة وشتت تركيز اللاعبين"، مما يستوجب تحركاً قانونياً لإنصاف الطرف المتضرر.
وفي ختام بيانها، حرصت الجامعة على توجيه تحية شكر وامتنان للجماهير المغربية الوفية التي ساندت "أسود الأطلس" بحماس منقطع النظير طوال البطولة، رغم مرارة ضياع حلم معانقة اللقب القاري الثاني الغائب عن الخزائن المغربية منذ نسخة إثيوبيا 1976.
إعلان