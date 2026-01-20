الأمن المغربي ينفي "جريمة نهائي أفريقيا".. ويلاحق مروجي الأخبار الزائفة قضائيًا!

علقت مصلحة الأمن الوطني على ما تم رصده من تدوينات منشورة على شبكات التواصل الاجتماعي، تزعم "تسجيل حالة وفاة نتيجة اعتداء إجرامي" كان ضحيته أحد الأفراد في شركات الأمن الخاص، أو كما روج البعض "أحد المكلفين بجمع الكرات"، وذلك داخل فضاء ملعب المجمع الرياضي الأمير مولاي عبد الله بالرباط.

وفي هذا الصدد، شددت المديرية في بيانها التوضيحي على أن مصالحها الميدانية "لم تسجل أي حالة وفاة" سواء في صفوف القوات العمومية أو عناصر الأمن الخاص أو الجمهور، مؤكدة بشكل قاطع أنه "لم يتم فتح أي إجراءات للمعاينة" لجثة أي شخص يشتبه في وفاته بسبب أحداث الشغب.

ولم تكتفِ المؤسسة الأمنية بالنفي المجرد، بل عززت موقفها بالإشارة إلى أنها قامت بـ "مراجعة مختلف المؤسسات الصحية والاستشفائية المعنية"، لتخلص النتائج إلى "دحض المزاعم المتداولة" جملة وتفصيلاً، مبينة أن تلك الإشاعات حاولت استغلال التوترات المحدودة التي حدثت جراء محاولات اقتحام الملعب لزرع الفتنة، إلا أن "المعطيات الرسمية الموثقة" تكذب وجود أي ضحية في الأرواح خلال هذا العرس الكروي القاري.