الأرجنتين وتشيلي | ميسي "ساحر" لا يعرف الاستسلام.. وسكالوني ينتصر بـ"كلمة السر"!

راقصو التانجو في ربع النهائي..

حقق منتخب الأرجنتين فوزًا صعبًا على تشيلي بهدف دون رد، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء على ملعب ميتلايف، ضمن الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كوبا أمريكا 2024.

ويدين راقصو التانجو بالفضل في هذا الفوز للبديل لاوتارو مارتينيز، صاحب هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 88.

وضمن منتخب الأرجنتين التأهل إلى ربع نهائي كوبا أمريكا، بعدما رفع رصيده إلى 6 نقاط في صدارة المجموعة الأولى، بفارق 3 نقاط عن كندا (3)، بينما يأتي منتخب تشيلي في المركز الثالث بنقطة واحدة، بفارق الأهداف أمام بيرو (الأخير).